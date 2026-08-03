Luego de un mal arranque de Torneo Clausura de la Liga 1, con dos derrotas consecutivas, Cienciano alcanzó su primera victoria de la competición. Fue ante Universitario de Deportes el último domingo en el Cusco. El resultado fue de 2-0 a favor de los imperiales con goles de los delanteros Matías Succar y Carlos Garcés.

En rueda de prensa, el asistente técnico Cristian Ruggeri destacó lo hecho por sus dirigidos que neutralizaron los esfuezos por anotar del vigente campeón nacional, el mismo que se vio superado de prinicipio a fin en el encuentro disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“Desde el 2022 no se le gana a Universitario en el Cusco, jugamos muy bien, lo pasamos por arriba. En el primer tiempo generamos 13 situaciones, y ellos una vez por medio de un jugador de jerarquía como Valera”, indicó el estratega argentino que tomó la conducción del equipo cusqueño en campo, por la suspensión de un año en contra de Horacio Melgarejo.

“Tuvimos partidos accidentados que nos expulsaron un jugador y por eso se perdió. Hay que felicitar a este equipo, pasaron por arriba al campeón de la Sudamericana y Recopa y también a Universitario, tricampeón del fútbol peruano”, añadió Ruggeri.

Cristian Ruggeri es el asistente técnico de Horacio Melgarejo. (Foto: Cienciano)

En esa línea, fue consultado sobre las declaraciones de Héctor Cúper, entrenador de la ‘U’, quien se refirió a la altura como un condicionamiento para el funcionamiento de su equipo en territorio cusqueño.

“A mí no me gusta poner excusas, yo creo que somos legítimos ganadores. Sobre el tema de la altura, se tienen que adaptar, porque si ven que la selección peruana quiere jugar acá, entonces todos los que quieran jugar en la selección van a tener que adaptarse a la altura. No hay que poner excusas. Tampoco me gustó lo que dijo, por ejemplo el ‘Toto’ Salvio de Lanús, hay que saber perder, hay que bancarse perder, no siempre se va a ganar en el fútbol”, explicó.

“El tema de ser ofensivo, sí, no hay ninguna duda que hay que ser ofensivo, pero tenemos que considerar que tenemos un problema, que la altura es un problema muchas veces”, había declarado el entrenador crema.

Este fue el 11 de Cienciano que inició acciones ante Universitario en el triunfo imperial por 2-0 en el Torneo Clausura. (Foto: Cienciano)

Por otro lado, apuntó que el cambio de Alejandro Hohberg se dio por un tema físico y no por alguna lesión o molestia del jugador. Además, aprovechó para destacar su gran presente tanto en la competición local como internacional.

“Alejandro Hohberg es uno de los mejores jugadores que tenemos. Yo creo que es el mejor año de su carrera y lo sacamos por un desgaste físico, porque ya no podía hacer el retroceso por la banda. Por eso pusimos a Henry Caparó a que apoye con dinámica. Arias para mí fue lo mejor al igual que Barreto, que es un jugador de selección”, finalizó el entrenador albiceleste.

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