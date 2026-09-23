Si bien la Liga 1 entró en receso por la fecha FIFA y los amistosos que disputará la Selección Peruana en Estados Unidos, este miércoles 23 de septiembre se jugará un partido que podría tener una incidencia directa en la parte baja de la tabla de posiciones, como en la disputa por clasificar a un certamen internacional. En ese sentido, hoy se disputará el partido reprogramado entre ADT vs. Cienciano, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

ADT y Cienciano se enfrentan por un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, en un duelo que permitirá actualizar la tabla de posiciones del campeonato.

Originalmente, este compromiso estaba programado para el 13 de septiembre. Sin embargo, Cienciano solicitó la postergación debido a su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de afrontar sus partidos internacionales con mayor margen de recuperación.

La reprogramación fue confirmada por la Liga 1 y el duelo quedó establecido para este miércoles 23 de septiembre. De esta manera, el ‘Papá’ pudo afrontar su serie ante Montevideo City Torque sin sumar un partido del campeonato local dentro de un calendario bastante exigente.

Ahora, Cienciano vuelve a concentrarse en el torneo peruano luego de su eliminación en la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño buscará sumar para mejorar su ubicación en el Clausura y continuar peleando por sus objetivos en el campeonato.

ADT, por su parte, llega con la necesidad de conseguir puntos en casa. El cuadro tarmeño viene atravesando una campaña complicada y necesita comenzar a sumar para mejorar su situación tanto en el Clausura como en la tabla acumulada.

Con ambos equipos necesitados de puntos, el resultado de este partido provocará movimientos en la tabla de posiciones.

Partido reprogramado por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 23/09 3:00 p.m. ADT vs. Cienciano Unión Tarma

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 10 7 1 2 18 6 12 22 2 Universitario 10 6 2 2 19 16 3 20 3 Sporting Cristal 10 6 1 3 20 10 10 19 4 Sport Huancayo 10 6 1 3 16 13 4 19 5 Alianza Atlético 10 6 1 3 20 17 3 19 6 Juan Pablo II 10 5 3 2 20 12 8 18 7 Melgar 10 5 3 2 16 9 7 18 8 Sport Boys 10 5 3 2 14 7 7 18 9 Cusco FC 10 6 0 4 19 14 5 18 10 Alianza Lima 10 4 4 2 14 10 4 16 11 Atlético Grau 10 5 1 4 14 13 1 16 12 FC Cajamarca 10 3 1 6 18 24 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 2 3 5 17 18 -1 9 14 Cienciano 8 2 1 5 10 15 -5 7 15 CD Moquegua 10 1 4 5 7 17 -10 7 16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7 17 ADT 9 0 2 7 5 20 -15 2 18 UTC 10 0 2 8 11 24 -13 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 27 16 8 3 44 18 26 56 2 Universitario 27 14 7 6 43 31 12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 14 6 7 39 24 15 48 4 Melgar 27 13 7 7 45 29 16 46 5 Cusco FC 27 14 3 10 40 38 2 45 6 Los Chankas 26 12 5 9 35 44 -9 41 7 Cienciano 25 12 4 9 44 37 7 40 8 Alianza Atlético 27 11 7 9 40 34 6 40 9 Sporting Cristal 26 10 5 11 45 39 6 35 10 Sport Huancayo 27 10 5 12 38 46 -6 35 11 Sport Boys** 27 10 8 9 29 26 3 34 12 Juan Pablo II 27 9 7 11 42 52 -10 34 13 Atlético Grau 26 9 5 12 25 28 -3 32 14 Comerciantes Unidos 27 7 9 11 35 39 -4 30 15 FC Cajamarca**** 27 7 6 14 41 51 -11 25 16 CD Moquegua 27 6 7 14 24 41 -17 25 17 ADT*** 26 5 7 14 28 42 -14 21 18 UTC* 27 4 8 15 32 50 -18 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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