Si bien la Liga 1 entró en receso por la fecha FIFA y los amistosos que disputará la Selección Peruana en Estados Unidos, este miércoles 23 de septiembre se jugará un partido que podría tener una incidencia directa en la parte baja de la tabla de posiciones, como en la disputa por clasificar a un certamen internacional. En ese sentido, hoy se disputará el partido reprogramado entre ADT vs. Cienciano, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.
ADT y Cienciano se enfrentan por un partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Unión Tarma, en un duelo que permitirá actualizar la tabla de posiciones del campeonato.
Originalmente, este compromiso estaba programado para el 13 de septiembre. Sin embargo, Cienciano solicitó la postergación debido a su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con el objetivo de afrontar sus partidos internacionales con mayor margen de recuperación.
La reprogramación fue confirmada por la Liga 1 y el duelo quedó establecido para este miércoles 23 de septiembre. De esta manera, el ‘Papá’ pudo afrontar su serie ante Montevideo City Torque sin sumar un partido del campeonato local dentro de un calendario bastante exigente.
Ahora, Cienciano vuelve a concentrarse en el torneo peruano luego de su eliminación en la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño buscará sumar para mejorar su ubicación en el Clausura y continuar peleando por sus objetivos en el campeonato.
ADT, por su parte, llega con la necesidad de conseguir puntos en casa. El cuadro tarmeño viene atravesando una campaña complicada y necesita comenzar a sumar para mejorar su situación tanto en el Clausura como en la tabla acumulada.
Con ambos equipos necesitados de puntos, el resultado de este partido provocará movimientos en la tabla de posiciones.
Partido reprogramado por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|23/09
|3:00 p.m.
|ADT vs. Cienciano
|Unión Tarma
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
TE PUEDE INTERESAR
- Desde Alianza Lima confían en ganar el título nacional: “Pablo Guede tiene la llave”
- Analizan a Bryan Reyna: ¿por qué es tan “especial” y qué medidas debería tomar Universitario tras polémica?
- Cambia el panorama para Héctor Cúper en Universitario: el análisis de Franco Velazco en medio de las dudas
- Oliver Sonne en alerta: ¿qué pasa con su rodilla y cuál es la decisión que tomarán en la selección?
- Perú perderá a una pieza de experiencia: casi descartado contra Estados Unidos, pero no de toda la fecha FIFA