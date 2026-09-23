Luego de la derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, la marea comenzó a moverse en distintas direcciones en la interna de Universitario de Deportes. Una de ellas tuvo a Bryan Reyna como protagonista principal, luego que declarara ante las cámaras de L1 MAX y pusiera sobre la mesa sus incomodidades con el comando técnico de Héctor Cúper, cuestionando las veces en que ni siquiera salió en lista y sus pocos minutos a lo largo de la temporada.

“Soy una persona sincera y quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista, que es algo que nunca me ha pasado en mi carrera”, explicó tras la dura caída en Cusco, evidenciando su molestia por los pocos minutos que viene recibiendo en el Torneo Clausura.

“Este es mi trabajo, hermano, y de alguna u otra manera tengo que comunicarme, porque esto es mi trabajo. Y si no juego, ¿mañana o más tarde dónde voy a estar?”, agregó, afirmando que tomó la decisión de hablar de esa forma para salvaguardar su carrera ante las pocas oportunidades para jugar.

Bryan Reyna no registra goles en Universitario. (Foto: Getty Images)

Frente a esto, un exentrenador de Bryan Reyna salió a hablar sobre el tema y dio su postura. Se trata de Carlos Silvestri, actual director técnico de Alianza Universidad y que dirigió al delantero en la Academia Cantolao, entre el 2021 y 2022. En una entrevista con el programa Modo Fútbol, remarcó conocer muy bien al jugador de Universitario, pero dejó en claro que no está de acuerdo con ventilar temas internos en una entrevista como la que él dio.

“El tema de conducir grupos humanos, conducir y gestionar, es lo más complicado en el fútbol. Yo lo conozco bastante bien a Bryan Reyna; es un jugador que confía mucho en sus condiciones, siempre desde muy joven fue un jugador que tenía las cosas muy claras en el tema de su potencial. Pero yo comparto mucho que hay temas que hay que tocarlos en forma personal, no divulgarlos”, apuntó.

“Por más sensaciones que el futbolista pueda tener, insatisfacciones que pueda aducir, siempre es bueno conversarlo a puertas cerradas con el entrenador. Creo que eso va a tener un mejor impacto. Me imagino que en un acto a veces de desesperación pasan estas cosas, pero es un tema que se puede corregir; no es un tema insalvable ni una situación definitiva”, aseveró.

En esa misma línea, detalló que Bryan Reyna tiene una personalidad muy particular, mientras que desde lo futbolístico destacó sus virtudes, aunque precisó que seguramente estas serían más aprovechadas en otro tipo de sistema. “Son las personalidades de los futbolistas. Bryan es especial, tiene una forma muy particular de sentir las cosas. Es un tremendo jugador, pero de repente sus características se acomodan más a otro sistema”, acotó.

“Pensando en el tiempo que estuvo con nosotros, creo que el 4-3-3 le venía bastante bien a él: un extremo más convencional, más de línea, por la potencia y porque maneja los dos perfiles; ese sistema le acomoda muy bien. Y justo la ‘U’ entra en un cambio de volver a la línea de tres, entonces me parece que ahí el sistema como que le hace perder un poco de lugar, un poco de espacio”, puntualizó.

Carlos Silvestri dirigió a Bryan Reyna en Cantolao. (Foto: Cantolao)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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