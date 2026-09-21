Luego de una nueva jornada del Torneo Clausura, donde hubo varios resultados que tuvieron una incidencia directa en la tabla de posiciones, nos quedamos con un podio más que interesante pensando en esta recta decisiva del campeonato: Deportivo Garcilaso (22), Universitario de Deportes (19) y Sporting Cristal (19) ocupan los tres primeros puestos, con grandes chances de llevarse el segundo certamen de la temporada y meterse en los play-offs por el título de la Liga 1 2026.

Deportivo Garcilaso fue el gran vencedor de esta fecha 10, pues al golear por 4-0 a Universitario logró recuperar la punta al alcanzar los 22 puntos, perfilándose como un rival duro de vencer para sus más cercanos perseguidores. No solo se trata de un equipo que tiene como aliado la altura de Cusco, sino que también juega muy bien, propone en campo rival y que ha entendido rápidamente la propuesta de Lisandro Greppo.

Así pues, hay que repasar el calendario que se le avecina al ‘Rico Garci’ cuando se reanude el campeonato tras el receso por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana. Sus próximos cinco partidos van de la siguiente manera: Sport Huancayo (L), Melgar (V), Los Chankas (L), Alianza Atlético (V) y UTC (V).

Deportivo Garcilaso se trepó a la punta del Torneo Clausura tras golear por 4-0 a Universitario. (Foto: GEC)

Universitario de Deportes, entre tanto, fue el más golpeado de la décima jornada, no solo por haber perdido el liderato a manos de Deportivo Garcilaso, sino también porque fue recibiendo una dolorosa goleada por 4-0. El equipo de Héctor Cúper no se encontró en la ciudad imperial y exhibió su peor versión en lo que va de la temporada, dejando en claro que tienen mucho por corregir.

Lo próximos cinco encuentros de la ‘U’ no serán nada sencillos, pues estamos hablando de que enfrentará a rivales directos o que están buscando sumar para meterse a un torneo internacional. Su fixture va de la siguiente manera: Melgar (L), Alianza Atlético (V), Juan Pablo II College (L), Sport Boys (L) y Atlético Grau (V).

Por último tenemos a Sporting Cristal cerrando el podio de los tres primeros del Torneo Clausura, gracias a un interesante repunte con tres victorias al hilo sobre Los Chankas (5-0), CD Moquegua (2-1) y Atlético Grau (3-1). Roberto Mosquera es consciente de que es ahora o nunca si quiere encaminar a los rimenses hacia otro título nacional, algo que no consiguen desde el 2020.

Considerando que durante el receso de la Liga 1 disputarán las semifinales de la Copa de la Liga frente a ADT, con una llave a partidos de ida y vuelta, el calendario de los bajopontinos para sus próximos cinco duelos va así: UTC (V), Comerciantes Unidos (L), Cusco FC (V), Alianza Lima (L) y FC Cajamarca (L). Se nos viene un cierre de campeonato de candela.

Sporting Cristal venció por 3-1 a Atlético Grau en la pasada fecha 10 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

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