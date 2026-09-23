Gianluca Lapadula y su regreso a la Selección Peruana. (Foto: FPF)
Gianluca Lapadula y su regreso a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

volvió a ser convocado a la y ya trabaja junto al plantel pensando en los próximos amistosos. El delantero se mostró contento por esta nueva oportunidad y destacó la importancia de los cuatro partidos amistosos que tendrá la ‘Bicolor’ durante esta fecha FIFA.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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