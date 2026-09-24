El futuro de Héctor Cúper en Universitario de Deportes volvió a generar atención en las últimas horas. Sin embargo, la información más reciente mantiene al técnico argentino en el cargo. Por ahora, cuenta con el respaldo de la administración crema.

En los últimos días se habían generado distintas versiones alrededor de la continuidad del entrenador, especialmente después de la goleada por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El resultado volvió a poner bajo la lupa el trabajo del comando técnico y abrió nuevamente el debate sobre si Cúper debía continuar al frente de Universitario. Pese a ello, desde la administración se había señalado que no existía una decisión tomada respecto a su salida y que el análisis debía realizarse pensando también en el trabajo que quedaba por delante.

La última actualización llegó la noche del miércoles a través de L1 Radio, donde se precisó que Héctor Cúper mantiene el respaldo de la administración de la ‘U’. Además, señalaron que, hasta ese momento, Franco Velazco y la institución no habían iniciado conversaciones con el entrenador argentino para abordar una eventual resolución de su contrato. De esta manera, las versiones que apuntaban a una posible salida inmediata no se han traducido en una determinación concreta y el técnico continúa trabajando con normalidad.

De hecho, el martes sí hubo una reunión entre Velazco y Cúper. De acuerdo con la citada fuente, el administrador de Universitario le transmitió su respaldo al argentino, en medio de los cuestionamientos que habían aparecido tras el resultado en Cusco. Este encuentro resulta importante dentro del escenario actual, pues demuestra que, pese a la preocupación por el funcionamiento del equipo, la administración no había tomado la decisión de cortar el proceso ni había iniciado un procedimiento para resolver el vínculo del técnico.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

Los números de Héctor Cúper desde su llegada a Universitario

Desde que asumió la dirección técnica de Universitario, Héctor Cúper ha dirigido 14 partidos oficiales, considerando sus presentaciones en Liga 1 y Copa Libertadores. Su balance es de siete victorias, cinco empates y dos derrotas. En el campeonato peruano registra siete triunfos, tres empates y dos caídas, mientras que en el certamen continental disputó dos encuentros, ambos con marcador de 0-0, frente a Nacional de Uruguay y Deportes Tolima. La derrota más reciente, ante Deportivo Garcilaso, fue además la caída más amplia de su ciclo.

Antes de ese 0-4 en Cusco, Cúper había perdido únicamente un partido desde su llegada a Universitario: el 0-2 frente a Cienciano. El argentino había conseguido construir una campaña con varios resultados positivos, incluyendo victorias ante Sport Huancayo, ADT, Cusco FC, FC Cajamarca, Los Chankas, UTC y Alianza Lima. También empató ante Deportivo Moquegua, Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, además de los dos empates sin goles registrados en la Copa Libertadores. Por ello, la goleada ante Garcilaso significó un golpe importante dentro de una campaña que presentaba un balance favorable en resultados.

Uno de los aspectos que más preocupa actualmente en Universitario es el rendimiento defensivo. La ‘U’ ha recibido 16 goles en las diez fechas disputadas del Torneo Clausura, una cifra que quedó todavía más expuesta después de los cuatro tantos que Deportivo Garcilaso le convirtió en Cusco. Héctor Cúper tendrá precisamente ese punto como una de las principales tareas durante el receso de la Liga 1, periodo en el que contará con tiempo para revisar los errores cometidos y buscar soluciones antes de la reanudación del campeonato.

Universitario perdió por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en la pasada fecha 10 del Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

El argentino tendrá que trabajar especialmente en la organización de su última línea, la concentración y la manera en que el equipo responde cuando pierde la pelota. La goleada en Cusco mostró varios problemas que el propio comando técnico deberá analizar durante estos días, por lo que el receso aparece como una oportunidad para corregirlos. La intención es que Universitario pueda recuperar la solidez que mostró en otros partidos de este ciclo y evitar que los errores defensivos vuelvan a condicionar los resultados.

Con este panorama, el futuro de Cúper no presenta, por ahora, una decisión de salida. La administración de Universitario le mantiene su respaldo y tampoco ha conversado con Franco Velazco sobre una eventual resolución de su contrato. El técnico continuará trabajando durante el receso, con la misión de corregir principalmente los problemas defensivos y preparar al equipo para la reanudación del Torneo Clausura, mientras la institución sigue evaluando el rendimiento del proceso.

Héctor Cúper lleva 14 partidos dirigidos en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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