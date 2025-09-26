Luego de vencer por 2-1 a UTC de manera agónica, y tras la caída de Cusco FC a manos de ADT, Universitario de Deportes recuperó el liderato absoluto del Torneo Clausura y ahora la expectativa es cada vez mayor en Ate por el tricampeonato. En ese sentido, este fin de semana, donde se disputará la fecha 11, se viene un encuentro más que crucial en el Estadio Monumental.

Los cremas recibirán a Cusco FC este sábado 27 de septiembre y este duelo podría definir muchas cosas en la pugna por el segundo certamen de la temporada. Y es que si los dorados dan el golpe y se llevan un triunfo o al menos un empate en esta visita, el panorama en la parte alta se apretará cada vez más.

Sin embargo, si los dirigidos por Jorge Fossati sacan a relucir su mejor versión y se imponen ante su gente, llegarán a los 24 puntos y dejarán a Cusco FC en 19; si bien los de Miguel Rondelli tendrán un partido menos, el margen favorecería a los merengues y pasarían a depender de sí mismos para coronarse sin la necesidad de pasar por los play-offs.

En medio de la preparación de este partido, Universitario recibió una buena noticia en las últimas horas: Ánderson Santamaría, que viene entrenando con normalidad, cuenta con el alta médica y está a disposición de Fossati para ser considerado frente a los cusqueños, luego de no sumar minutos desde que saliera lesionado ante Melgar. Según pudo conocer Depor, ‘Santa’ será titular sí o sí, pero todavía resta definir en qué posición jugará.

Ánderson Santamaría no juega en Universitario desde el partido frente a Melgar. (Foto: Liga 1)

El zaguero estuvo en el banquillo en el último triunfo sobre UTC, pero no fue necesario su ingreso. En ese sentido, aprovechó estos días para ponerse a tope físicamente y entrar en la oncena que parará el ‘Nono’ en el Monumental. Estas horas serán cruciales para que en Ate definan si ingresa por Matías Di Benedetto, Williams Riveros o Aldo Corzo, la línea de tres que jugó ante el ‘Gavilán del Norte’.

Por otro lado, además del esperado regreso de Santamaría, se sabe que Jairo Vélez tiene los boletos ganados para seguir siendo incicialista como acompañante de Alex Valera en la ofensiva merengue. El ecuatoriano nacionalizado peruano respondió en Trujillo el pasado fin de semana y convenció a Fossati, por lo que volverá a respaldarlo este sábado.

Veremos si Fossati mantiene su oncena base frente a Cusco FC o realiza más modificaciones, esperando generar alguna sorpresa en el encuentro. Lo cierto es que en tienda merengue las expectativas son altas, ya que son conscientes de que si ganan en casa, darán un paso importante para acercarse al tricampeonato. De caer, aún tendrán más opciones, pero con menos margen de error.

Jairo Vélez volverá a acompañar a Alex Valera en la ofensiva de Universitario. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El compromiso entre Universitario vs. Cusco FC está programado para este sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del domingo 28.

¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

El encuentro entre Universitario vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

