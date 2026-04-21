En el Estadio Monumental, Universitario vs. Deportivo Garcilaso se verán las caras por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Los cremas no pasan por su mejor momento deportivo, en medio de serios rumores sobre la salida del entrenador español Javier Rabanal, quien podría dejar la institución crema por una serie de malos resultados tanto a nivel local como internacional. La última derrota en Arequipa ante Melgar parece ser definitiva.

Pese a lo antes mencionado, se ubica en el cuarto nivel con 18 puntos, ocho menos que el líder Alianza Lima, aunque los blanquiazules tienen un partido más, pues jugaron a mitad de la semana pasada ante ADT en Tarma.

En frente, la ‘U’ tendrá a uno de los equipos más irregulares del campeonato. Garcilaso apenas ha sumado 10 puntos de 30 posibles, por lo que llegan a Lima con la intención de sumar para salir del fondo de la tabla.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el estadio Monumental fue empate sin goles, por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Eso sí, los cremas ya habían asegurado su título nacional.

Universitario vs. Garcilaso: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Garcilaso se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Garcilaso?

Este encuentro entre Universitario vs. Garcilaso será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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