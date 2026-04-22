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Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿En qué canales ver el Universitario vs. Garcilaso?
Este encuentro entre Universitario vs. Garcilaso será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.