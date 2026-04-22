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Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Universitario vs. Garcilaso?

Este encuentro entre Universitario vs. Garcilaso será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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Universitario vs. Garcilaso: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Garcilaso se disputará este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

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El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

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El partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso es válido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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