Universitario vs. Juan Pablo II: fecha, horarios y canales de TV por la Liga 1 2025

Universitario vs. Juan Pablo II se enfrentan este domingo 5 de octubre, en el choque válido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Monumental de Ate, donde los dirigidos por Jorge Fossati buscarán sumar de a tres para seguir distanciándose del resto en la tabla de posiciones. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario llega a este partido después de vencer por 2-0 a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo, donde dominaron el partido y encontraron la claridad que quizá en algunos partidos aún les costaba conseguir. Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, los ‘cremas’ pudieron asegurar su liderato en la parte alta de la tabla..

Con esta victoria en el Estadio Monumental, la ‘U’ ahora buscará permanecer aún más en dicho puesto, más aún sabiendo que sus rivales más cercanos cayeron en la última fecha. Tal como es el caso de Cusco FC, frente a Los Chankas, y Sporting Cristal frente a ADT.

Sin embargo, una preocupación se ha generado en el plantel por lo que podría ser la ausencia de Álex Valera, quien nuevamente estaría presentando molestias. De hecho, en el último entrenamiento que fue con apertura a la prensa, se vio que no pudo culminar con los trabajo y no estuvo a la par a su equipo.

Ante esto Jorge Fossati comentó: "Espero que pueda llegar en condiciones, no está totalmente recuperado, no lo saqué porque estaba jugando mal, andaba con una molestia, lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”,

Por su parte, Juan Pablo II llega en una racha positiva de triunfos. Además, llega con el antecedente de haber vencido al cuadro ‘crema’ en el Torneo Apertura 2025, siendo la sorpresa y queriendo repetir dicha situación una vez más a estas alturas del campeonato donde ha venido superando a duros rivales.

Ante este precedente, Fossati mencionó: “Lo que debemos pensar es en mantener un equilibrio emocional, que nos lleve a tener humildad y autocrítica siempre: no considerarnos fenómenos cuando ganamos ni un desastre cuando no se puede ganar”.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

Universitario vs. Juan Pablo II está programado para este domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:aa a.m. del jueves 2.

¿En qué canales ver Universitario vs. Juan Pablo II?

Universitario vs. Juan Pablo II se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERÚ para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

