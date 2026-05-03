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Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: minuto a minuto y transmisión gratis por Liga 1 MAX y L1 MAX
Desde el Estadio Mansiche, Universitario se enfrenta a Juan Pablo II EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 13 del Torneo Apertura. Sigue la transmisión a través de L1 MAX y L1 Play.
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¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026?
Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.