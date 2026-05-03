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Universitario vs. Juan Pablo II EN VIVO: minuto a minuto y transmisión gratis por Liga 1 MAX y L1 MAX

Desde el Estadio Mansiche, Universitario se enfrenta a Juan Pablo II EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 13 del Torneo Apertura. Sigue la transmisión a través de L1 MAX y L1 Play.

Universitario vs. Juan Pablo II. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Juan Pablo II. (Diseño: Depor)
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¿Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026?

Mira la transmisión de este partido por la señal de L1 MAX (llamando previamente como Liga 1 MAX), canal con los derechos para todo el Perú por la señal cerrada de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN tv, y para todo el mundo por las plataformas de streaming por L1 MAX, Zapping y Fanatiz; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

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Según la programación, este choque está pactado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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El Estadio Mansiche será el escenario del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II.

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El partido entre Universitario vs Juan Pablo II es válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrás seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Juan Pablo II.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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