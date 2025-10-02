Universitario de Deportes vive días claves en su camino rumbo al ansiado tricampeonato nacional. Tras superar a Alianza Atlético en Trujillo, el conjunto dirigido por Jorge Fossati se mantiene en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura y ahora afrontará las seis últimas fechas que definirán el título. Sin embargo, en las últimas horas surgió una polémica fuera de la cancha: la posibilidad de que Los Chankas cambien de localía para el duelo ante los cremas en la última jornada. Frente a este escenario, Franco Velazco, administrador temporal del club, decidió pronunciarse y dar la postura institucional.

Franco Velazco, consciente de lo que se juegan en esta recta final, subrayó que para Universitario cada partido es tomado con la misma seriedad, sin importar si se disputa en Lima o en la altura. El directivo remarcó que el plantel se concentra en trabajar y que el objetivo sigue siendo sumar de a tres en todas las salidas que restan.

El administrador señaló que no existe mayor preocupación en el club respecto a los rumores de que Los Chankas evalúan llevar el partido a Trujillo. Según comentó, las bases del torneo permiten a los equipos modificar su escenario alterno siempre y cuando esté debidamente habilitado, por lo que, de darse el caso, no habría inconveniente.

“Si ellos quieren cambiar la localía y las bases lo permiten, están en su derecho”, apuntó Velazco, dejando en claro que la institución crema no pondrá trabas ni se distraerá con temas externos. Para él, lo importante es que Universitario mantenga la regularidad que lo tiene peleando arriba desde el inicio del campeonato.

Más allá de esta polémica, Velazco no dudó en destacar la fortaleza del grupo que dirige Fossati. “Es un equipo muy sólido, es una familia y está preparado para sacar este tipo de encuentros. En la ‘U’ se mira siempre hacia adentro y eso se cristaliza en los resultados que estamos consiguiendo”, señaló el dirigente.

El directivo también advirtió que, si bien el equipo está cada vez más cerca del tricampeonato, aún no pueden relajarse. “Estamos cada vez más cerca, pero eso no significa bajar la guardia. Nos restan seis finales y la responsabilidad es afrontarlo de esa manera”, enfatizó, reforzando la idea de que la definición del Clausura será reñida hasta el último minuto.

De momento, la dirigencia de Los Chankas no ha confirmado si finalmente cambiarán de escenario para enfrentar a Universitario en la última jornada. Se conoce que el Estadio Mansiche de Trujillo aún no figura inscrito como sede alterna, aunque la posibilidad sigue en evaluación.

Universitario está invicto hace 17 partidos en la Liga 1 2025. En el Clausura sumó 27 puntos. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

