Universitario de Deportes no baja los brazos y buscará ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 para disputar los playoffs por el título nacional ante Alianza Lima. Por tal motivo, decidió terminar su vínculo contractual con el argentino Héctor Cúper y apostar por el regreso de su compatriota y ya campeón con el club, Fabián Bustos.

Este último, tendrá su reestreno este fin de semana cuando los cremas reciban en el Estadio Monumental a FBC Melgar, un rival bastante exigente. Para este encuentro, se anuncia que la ‘U’ tendría una sensible baja en defensa.

Fabián Bustos fue recibido afectuosamente por el plantel crema en Campo Mar. (Foto: Universitario)

Según información del periodista Gustavo Peralta, el argentino Matías Di Benedetto no se encuentra del todo recuperado de un desgarro sufrido semanas atrás, pese a que ya entrena con el primer equipo crema.

“Por más que haya una buena recuperación de Matías Di Benedetto, y que en estos días va a empezar a trotar a la par de sus compañeros y hacer trabajos en cancha, es difícil, complicado y casi seguro que no juega contra Melgar”, señaló en el programa de YouTube ‘Modo Fútbol’.

“Ha mostrado una mejoría del desgarro, pero todavía eso no le da tener el ok del área médica para que pueda disputar este partido contra Melgar”, añadió el comunicador en el citado espacio de YouTube.

Matías Di Benedetto regresó a los entrenamientos de la 'U' al mando de Fabián Bustos. (Foto: Universitario)

Como se recuerda, el mismo club utilizó sus canales oficiales para informar sobre el estado de salud del jugador de 33 años que desde esta temporada juega con pasaporte peruano, luego de adquirir la nacionalización.

“Tras los exámenes médicos realizados, se le diagnosticó una lesión muscular de primer grado. El defensor se encuentra bajo evaluación y tratamiento del Departamento Médico del Club, que realizará el seguimiento correspondiente de su evolución y proceso de recuperación”, señalaron en el comunicado.

SANCIÓN VIGENTE

Es importante destacar que Fabián Bustos se desligó de Universitario con una sanción vigente de 4 fechas de suspensión por gestos en el clásico contra Alianza Lima y solo cumplió una de ellas contra Melgar, en el Torneo Apertura 2025. Es decir, de dirigir nuevamente en la Liga 1 debe cumplir las 3 fechas restantes.

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