El presente de Joao Grimaldo en Europa entró en una etapa de evaluaciones. Tomáš Rosický, exfutbolista y actual director deportivo del Sparta Praga, se pronunció sobre la actualidad del futbolista peruano, quien volvió a tener rodaje en un amistoso disputado durante la presente fecha FIFA tras un arranque de temporada con pocos minutos en el primer equipo.

En dicho encuentro de preparación, el exjugador de Sporting Cristal se convirtió en una de las figuras destacadas de la victoria por 5-3 ante el Jihlava. Grimaldo no solo mostró chispazos de su juego habitual, sino que brindó una asistencia que permitió a su equipo ponerse en ventaja y encaminar el triunfo del conjunto checo.

Pese a este buen rendimiento reciente, la dirigencia mantiene una lectura clara sobre las dificultades del peruano para afianzarse en el once titular. Rosický abordó el tema en una entrevista concedida al portal ‘LivesportCZ’, donde comenzó analizando las características futbolísticas por las cuales apostaron por su fichaje.

“Sigo pensando que Joao es un buen jugador. Cuando llegó, el entrenador y yo buscábamos a alguien técnico que pudiera marcar la diferencia en espacios reducidos contra una defensa cerrada. Pero luego el estilo de juego cambió un poco y, dada la enorme calidad de los extremos que tenemos ahora, es comprensible que le resulte extremadamente difícil tener minutos en el campo”, declaró Rosický.

Joao Grimaldo ha jugado en tres clubes de Europa: Partizán, Riga y Sparta Praga. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el directivo deportivo de uno de los gigantes de República Checa dejó un comentario sobre el futuro a mediano plazo del futbolista nacional en la institución, supeditando su continuidad a la respuesta que muestre en los próximos meses y a las exigencias del comando técnico.

En esa línea de análisis, Rosický apuntó sobre el protagonismo del extremo en este último tramo del año y en pleno arranque de temporada: “Veremos cuánto protagonismo tiene al final del año. Es totalmente correcto que el entrenador exija esas emociones a los que están en el banquillo; quiere que todos se involucren al máximo”.

Por otro lado, el exfutbolista respondió a una reciente observación del entrenador del Sparta Praga, quien había puesto el foco en la personalidad reservada de Grimaldo al momento de celebrar las anotaciones de sus compañeros, recordando una jugada específica donde el peruano mostró una actitud distante en comparación con la efusividad de otros jugadores.

Ante esta situación, el directivo respaldó la manera de ser del jugador para matizar las críticas sobre su actitud: “Por otro lado, Grimaldo siempre tiene esa cara. Es simplemente introvertido. En este sentido, se parece mucho a (Josimar) Alcócer (volante costarricense). Si pones a (John) Mercado (volante ecuatoriano) al lado, salta dos metros en el aire después de cada gol que marcamos. Cada uno tiene una personalidad ligeramente diferente”.

Oliver Sonne también fue presentado por Tomas Rosicky cuando llegó a Sparta Praga (Foto: @acsparta_cz)

TE PUEDE INTERESAR