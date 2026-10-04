La Selección Peruana ya piensa en su próximo desafío de esta fecha FIFA. El conjunto dirigido por Mano Menezes enfrentará a Colombia este martes 6 de octubre, luego de caer por 2-0 ante Canadá en su segundo amistoso de esta gira por Estados Unidos. Tras este encuentro, un futbolista que debutó con la selección colombiana habló sobre el duelo ante la ‘Bicolor’.

El encuentro ante el cuadro canadiense también dejó una noticia importante para el combinado cafetero, el debut de Edier Ocampo con la selección absoluta. El lateral derecho tuvo sus primeros minutos con Colombia y, tras el compromiso, contó sus sensaciones por vestir por primera vez la camiseta de su país.

“Me sentí muy bien, contento, gracias a Dios y bendecido. Vine a aportar a esta selección; es el país que amo y quiero entregarle todo de mí”, señaló Ocampo luego de su estreno.

El defensor también reveló el pedido que recibió de Néstor Lorenzo antes de ingresar al campo. “El técnico me pidió que sea yo mismo, que mantenga mi entrega y lo que me trajo hasta acá”, contó el futbolista, quien aseguró que buscará mantener esas características en sus siguientes oportunidades con Colombia.

Sin embargo, Ocampo no ocultó su molestia por la derrota ante Paraguay. Colombia no pudo encontrar el camino al gol y terminó cayendo por 1-0, por lo que ahora tendrá la oportunidad de recuperarse frente a la Selección Peruana en su último partido de esta fecha FIFA.

En ese sentido, el lateral dejó claro que el plantel ya pasó la página y tiene la mira puesta en la ‘Bicolor’. “Hoy nos vamos un poco molestos por la derrota ante un rival aguerrido como Paraguay, pero hay que seguir trabajando porque se viene un partido también importante contra Perú”, manifestó.

Ocampo, además, dejó una frase que refleja el objetivo con el que Colombia afrontará el próximo encuentro. “Tenemos que darle una alegría al pueblo”, aseguró el futbolista, dejando en claro que buscarán cerrar la fecha FIFA con un triunfo frente al equipo de Mano Menezes.

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:00 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:00 p.m. en México y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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