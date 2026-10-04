Alianza Lima consiguió un refuerzo para el último torneo de la Liga 1 2026. D’Alessandro Montenegro retomó los entrenamientos durante la mini pretemporada del equipo de Pablo Guede, con miras al regreso del Torneo Clausura. El lateral fue titular en los amistosos ante Palestino y Melgar, donde viene ganando protagonismo y comienza a ser una pieza importante para el equipo.

El futbolista de 23 años había tenido acción por última vez en febrero, cuando disputó el encuentro ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Posteriormente, estuvo alejado de las canchas y recién pudo reaparecer durante el amistoso que Alianza Lima disputó ante Palestino.

D’Alessandro Montenegro disputará el Torneo Clausura con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Ahora, Montenegro volvió a ser considerado desde el inicio por Pablo Guede frente a Melgar. El defensor ocupó un lugar en la línea defensiva junto a Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Cristian Carbajal, completando nuevamente minutos que le permiten recuperar ritmo competitivo.

Su regreso representa una alternativa más para el comando técnico blanquiazul de cara a los compromisos que vienen. Montenegro puede desempeñarse como lateral derecho y aparece como una opción de recambio para Advíncula, además de contar con experiencia jugando en plazas de altura.

D’Alessandro Montenegro disputará el Torneo Clausura con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Tras el amistoso disputado en Matute, el defensor fue consultado por José Varela sobre lo que espera para esta etapa decisiva del campeonato. Montenegro no quiso extenderse demasiado, pero sí dejó un mensaje dirigido a los hinchas de Alianza Lima.

“Que sigan apoyando, que falta mucho todavía”, señaló el futbolista, dejando claro que el equipo mantiene la mirada puesta en los objetivos que todavía tiene por delante en la temporada.

Alianza Lima afrontará la recta final del Torneo Clausura con siete partidos todavía por disputar. El cuadro dirigido por Pablo Guede buscará recuperar terreno en la competencia y mantener sus opciones de pelear por el título nacional, luego de haber conseguido el Torneo Apertura.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Palestino, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Melgar, en un amistoso de preparación previo al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 octubre y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva a puertas cerradas.

En cuanto a la transmisión, esta vez este encuentro no será transmitido por ninguna casa televisora ni a través de una plataforma de streaming. Eso sí, podrás enterarte de todo lo que ocurra en las plataformas digitales de Depor.

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