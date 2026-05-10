Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este lunes 11 de mayo desde la 8:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau (Callao), por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Universitario de Deportes viene de sufrir un duro golpe en la Copa Libertadores a mitad de semana tras caer por 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile, pese a comenzar ganando con gol de Alex Valera. En ese sentido, el cuadro crema complicó sus chances de clasificación a octavos de final en el certamen internacional.

Previo a dicho compromiso, los cremas sumaron una victoria en Trujillo con un contundente 4-1 ante Juan Pablo II. Si bien quedó sin chances de luchar por el título del Torneo Apertura, deberá sumar de a tres para seguir escalando posiciones pensando en el Acumulado y también para llegar bien posicionado al Torneo Clausura.

De hecho, el partido ante los rosados marcará la despedida del interinato de Jorge Araujo, quien volverá a sus funciones con la reserva. En los próximos días será anunciado el argentino Héctor Cúper como el nuevo entrenador de Universitario y se espera que haga una mejor labor de lo que fue el paso del español Javier Rabanal.

Por otro lado, Sport Boys no atraviesa su mejor momento y espera salir a flote en casa ante un equipo de la envergadura de Universitario. El conjunto chalaco viene de perder 3-2 ante FC Cajamarca y previamente igualó en el primer puerto 1-1 ante Juan Pablo II. Su última victoria fue 1-0 ante Alianza Atlético en el calor de Sullana.

Carlos Desio, entrenador rosado, tiene la dura misión de levantar posiciones en el equipo rosado y no seguir coqueteando con el descenso, sobre todo porque el próximo año Sport Boys celebrará su centenario y esperan llegar de la mejor manera y disputando la Liga 1 2027.

Universitario vs Sport Boys se enfrentaron a principios de año en un amistoso en Campo Mar, con victoria rosada por 1-0. | Foto: Universitario

Universitario vs. Sport Boys: horarios del partido

El partido entre Universitario vs. Sport Boys se disputará este domingo 11 de mayo en el Estadio Miguel Grau. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Chile, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Universitario vs. Sport Boys?

Este encuentro entre Universitario vs. Sport Boys será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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