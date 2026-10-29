“El chiste de cuenta solo”: Gerardo Ameli apuntó fuerte por la reprogramación del Universitario vs. Sport Boys

Gerardo Ameli analizó la derrota de Atlético Grau frente a Cienciano y consideró que su equipo tuvo un buen comienzo de partido, especialmente durante los primeros 25 a 30 minutos. Sin embargo, reconoció que el conjunto cusqueño logró reaccionar, equilibró las acciones y encontró mayores espacios para desarrollar su juego.

“Hicimos unos primeros 25-30 minutos muy buenos, se jugó como habíamos pensado, luego el rival emparejó y pudo empezar a hacer su juego con mayor comodidad, tal vez producto del desgaste por lo hecho en el inicio. El primer tiempo en general fue bueno”, indicó en conferencia de prensa.

El entrenador argentino reconoció que el rendimiento de sus dirigidos decayó en la segunda mitad, periodo en el que Cienciano consiguió imponer sus condiciones. Además, lamentó los errores defensivos que terminaron costándole caro a Atlético Grau, sobre todo ante la presencia de un delantero como Carlos Garcés, quien volvió a demostrar su capacidad goleadora.

“El segundo tiempo no fue bueno, fue diferente, se jugó más como quiso Cienciano que como quisimos nosotros. Cometimos algunos errores que pagas caro cuando el rival tiene un goleador de la jerarquía de Carlos (Garcés)”, señaló.

Gerardo Ameli cuestionó la reprogramación del Universitario vs. Sport Boys

Por otro lado, Gerardo Ameli expresó su malestar por la decisión de la Liga 1 de reprogramar el encuentro entre Universitario y Sport Boys. El técnico consideró que este tipo de modificaciones durante el desarrollo del campeonato generan situaciones injustas, debido a que pueden favorecer a un equipo y perjudicar a otro.

“Se cuenta solo el chiste, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan del por qué se juega en Trujillo y si eso da una ventaja, que cuando las cosas están claras de entrada, no me quejo, pero me molesta un poco cuando se cambia beneficiando a alguno y perjudicando a otro. Eso es totalmente injusto”, explicó.

En esa misma línea, el estratega insistió en que la programación original ya era conocida desde hace varios meses y cuestionó que se realicen modificaciones con el torneo en marcha. No obstante, dejó en claro que, a su juicio, ni Universitario ni Alianza Lima necesitan este tipo de situaciones para demostrar su potencial futbolístico.

“Cuando programaron el partido se sabía que íbamos a jugar hoy, esto se sabe hace meses. Me parece injusto manosear así el torneo. No hay excusa, la ‘U’ tiene un equipaso, Alianza tiene un equipaso, no hay excusa. Pero sí digo que cuando manipulan en el medio, eso es incómodo”.

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