Universitario vs. Sport Huancayo animarán las semifinales de la Liga 1, luego de que el ‘Rojo Matador’ ganara el último fin de semana el Torneo Clausura, precisamente ante los cremas que buscan el histórico tetracampeonato nacional, pero que atraviesan un irregular presente que genera duda entre sus hinchas que exigen cambios para pelear por un título más.

Y es que solo hace unos días, el Estadio IPD de Huancayo fue testigo de la coronación de los locales, con un contundente triunfo de 4-1, que incluso pudo ser con un marcador más abultado por el trámite de juego. Los dirigidos por el entrenador uruguayo Richard Pellejero esperan mantener el nivel para jugar la final nacional del campeonato ante Alianza Lima, que solo espera rival.

Sin embargo, en tienda crema ya la dieron vuelta a la página y preparan su siguiente enfrentamiento en el mismo escenario, pero con el objetivo de conseguir un resultado positivo para cerrar la serie días después en el Estadio Monumental de Ate, con el apoyo de su gente.

¿Cómo llega Sport Huancayo?

El ‘Rojo Matador’ vive el mejor momento de su historia. Ganó su primer Clausura con 37 puntos, producto de 10 triunfos en sus últimos 11 partidos, consolidándose como la gran revelación del campeonato y también asegurando su presencia en Copa Libertadores 2027.

El equipo de Richard Pellejero pasó de estar en zona de descenso a fines de mayo a ser campeón de uno de los dos torneos de la Liga 1. Además, llega a esta instancia de definiciones con la confianza al tope.

El 'Rojo Matador' se coronó campeón del Torneo Clausura, tras golear 4-1 a Universitario. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cómo llega Universitario, el vigente tricampeón?

Es innegable que el grupo que lidera el entrenador argentino Fabián Bustos se encuentra golpeado por el resultado del último fin de semana y por las duras críticas que recibió por el bajo rendimiento en Huancayo. De hecho, su goleador Álex Valera pidió disculpas públicas a su hinchada y reconoció que no estuvieron a la altura.

Pero lo cierto es que sus chances de ser campeones una vez más están intactas y, en estas semifinales, tienen la ventaja de cerrar la serie en casa, donde regularmente imponen condiciones. Además, es la revancha que el pueblo crema espera, casi de inmediato ante el mismo rival.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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