Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención, esta vez por un asunto económico pendiente con Emelec. El volante peruano tiene por cobrar una importante suma de dinero de su anterior equipo, justo cuando define dónde continuará su carrera de cara a la temporada 2027. Por ahora, su continuidad en Sport Boys todavía no está resuelta.

El conjunto ecuatoriano atraviesa una complicada situación financiera debido a los compromisos económicos que dejó la anterior gestión. En medio de ese panorama, el ‘Bombillo’ deberá afrontar un nuevo pago relacionado con uno de los futbolistas que defendió su camiseta durante una etapa complicada para la institución.

La información fue difundida por el periodista ecuatoriano Gabriel Solórzano, quien dio a conocer el monto que Emelec tendría que desembolsar a favor del mediocampista nacional. El comunicador señaló que el club guayaquileño debería pagarle alrededor de 100 mil dólares a Christian Cueva.

El futbolista peruano llegó a Emelec durante la gestión de Jorge Guzmán. Su paso por el equipo ecuatoriano se produjo en un contexto institucional complicado y, aunque su etapa en el club ya quedó atrás, todavía existe este compromiso económico pendiente con el jugador.

Mientras tanto, Cueva también tiene que resolver su situación deportiva para el 2027. El mediocampista terminó la temporada defendiendo los colores de Sport Boys, institución a la que llegó durante el Torneo Clausura y donde consiguió recuperar continuidad después de su primera parte del año con Juan Pablo II.

La posibilidad de continuar en el cuadro chalaco se encuentra sobre la mesa. La directiva rosada ya inició conversaciones con el entorno del futbolista para buscar su permanencia durante el año del centenario. Sin embargo, su situación tiene un detalle importante: el ‘10’ mantiene contrato con Juan Pablo II hasta fines del 2027, por lo que las negociaciones deberán contemplar su vínculo con dicha institución.

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