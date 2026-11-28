Roberto Mosquera continuará al frente de Sporting Cristal. Este sábado 28 de noviembre, el club rimense confirmó la renovación del entrenador nacional, quien seguirá al mando del primer equipo durante la temporada 2027. De esta manera, la institución apuesta por mantener el proceso que inició a mediados de este año y darle continuidad al proyecto deportivo.

La renovación se produce luego de que Mosquera asumiera nuevamente la dirección técnica del equipo en junio de 2026, en reemplazo de Zé Ricardo. El entrenador encontró a un plantel que necesitaba recuperar terreno en el campeonato y consiguió cambiar el panorama durante el segundo semestre, devolviéndole protagonismo a los bajopontinos.

Uno de los principales resultados de su gestión fue la conquista de la primera edición de la Copa de la Liga. Sporting Cristal se quedó con el título tras vencer por 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada en el estadio Mansiche de Trujillo. Rafael Lutiger y Santiago González anotaron los goles que le dieron el trofeo al conjunto rimense.

Sporting Cristal se proclamó campeón de la Copa de la Liga con Roberto Mosquera a la cabeza. (Foto: LFPP)

En cuanto a sus números, Mosquera dirigió 27 partidos oficiales desde su regreso a La Florida, con un balance de 18 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Además, el equipo mostró una mejor versión en la recta final del campeonato, aunque no consiguió alcanzar las semifinales de la Liga 1.

En el Torneo Clausura, los celestes llegaron a la última jornada con opciones de pelear por el campeonato. Sin embargo, pese a golear 4-1 a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, no lograron avanzar a los play-offs, debido a que dependían de otros resultados. Finalmente, Sporting Cristal terminó la temporada en el quinto puesto de la tabla acumulada.

Roberto Mosquera no pudo ganar el Torneo Clausura con Sporting Cristal. (Foto: LFPP)

Con la renovación de Mosquera, la dirigencia busca darle estabilidad al equipo de cara a los desafíos que tendrá en el siguiente curso. El entrenador tendrá la tarea de armar un plantel competitivo y mantener la regularidad que mostró durante buena parte del segundo semestre, con el objetivo de volver a pelear por el título nacional.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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