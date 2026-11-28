La posible modificación del formato de la Liga 1 para el 2027 ya empieza a generar reacciones entre los clubes. Esta vez, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, se refirió a la posibilidad de que Alianza Lima presente una solicitud para que únicamente los campeones del Torneo Apertura y Clausura disputen el título nacional. El directivo crema dejó clara su postura y lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

En los últimos días trascendió que la institución blanquiazul estaría evaluando plantear este cambio ante los organizadores del campeonato. La propuesta buscaría que los ganadores de los dos torneos cortos sean quienes definan al campeón nacional, dejando de lado la posibilidad de que otros equipos accedan a los play-offs mediante su ubicación en la tabla acumulada.

Universitario perdió 4-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

Este escenario involucra directamente a Universitario, que actualmente disputa las semifinales de la Liga 1 frente a Sport Huancayo. El cuadro merengue consiguió su clasificación luego de terminar en el segundo lugar de la tabla acumulada, pese a no haber ganado el Apertura ni el Clausura.

Al ser consultado por esta posible iniciativa, Velazco sostuvo que los clubes deben adaptarse a las condiciones que establezca el reglamento. “Cualquier criterio puede cambiar. Finalmente, los clubes responden por una temporada y si cambia el reglamento y el próximo año solo tienen que disputar los ganadores del Torneo Apertura y Clausura, tenemos que ser conscientes de ello y prepararnos para ello”, manifestó.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó al momento de referirse a la postura de Universitario frente a este escenario. “La ‘U’ no se pone a reclamar ni a cuestionar cómo se plantea el campeonato”, agregó el administrador del conjunto crema, en un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia el clásico rival.

Universitario enfrentará a Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1. (Foto: LFPP)

De esta manera, el directivo dejó en claro que Universitario no tiene previsto cuestionar una eventual modificación del formato para la siguiente temporada. Su postura apunta a que los equipos deben conocer las reglas de competencia y prepararse para afrontar el campeonato bajo los criterios que se establezcan.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2027?

La Liga 1 2027 tiene como fecha tentativa de inicio el viernes 22 o sábado 23 de enero, según adelantó Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, en declaraciones al programa Hablemos de MAX. De esta manera, el campeonato peruano comenzaría durante la segunda quincena de enero, con los clubes trabajando desde diciembre en la conformación de sus planteles y la pretemporada.

Sin embargo, todavía falta que la fecha sea ratificada por las comisiones correspondientes de la organización. La planificación también contempla ajustes en el calendario por las consecuencias que pudiera generar el Fenómeno El Niño alrededor del país. Por ahora, el 22 o 23 de enero es la referencia inicial para el comienzo de una nueva temporada del fútbol peruano.

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