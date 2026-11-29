Sport Huancayo quiere dar el primer paso hacia la gran final de la Liga 1 2026 y tendrá nuevamente a Universitario de Deportes en su camino, por la ida de las semifinales de los play-offs. En la previa del duelo de este domingo, Javier Sanguinetti habló sobre lo que representa esta instancia para el ‘Rojo Matador’ y dejó en claro que el plantel está convencido de poder alcanzar la clasificación.

El delantero argentino llega motivado después de su destacada actuación en el último enfrentamiento entre ambos equipos. En aquella goleada por 4-1, que le permitió a Sport Huancayo quedarse con el Torneo Clausura, registró un doblete y aportó dos asistencias. Ahora, buscará volver a ser determinante en una serie que tiene un premio importante: el pase a la final contra Alianza Lima.

Sanguinetti también reconoció que Universitario tiene experiencia en este tipo de definiciones. El atacante sabe que el equipo crema está acostumbrado a disputar instancias decisivas, pero considera que eso no será suficiente para inclinar la balanza a su favor.

“No sé cuánto puede llegar a cambiar, pero sabemos que en estos partidos ellos también son muy fuertes, están acostumbrados a jugar estas instancias, pero el corazón nuestro va más allá de eso y queremos ir por un sueño de poder lograr la clasificación”, expresó el futbolista en declaraciones a la prensa.

Javier Sanguinetti registra 12 goles en la temporada 2026 con Sport Huancayo. (Foto: ITEA Sports)

En esa misma línea, el argentino destacó el ambiente que se vive dentro del vestuario huancaíno. “En general estamos todos motivados. Son instancias definitivas y no queremos fallarnos a nosotros ni a nuestra gente”, agregó. El mensaje refleja la ilusión del plantel de Richard Pellejero, que buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la llave.

Por otro lado, Javier Sanguinetti también se refirió a las restricciones para el ingreso de público al Estadio IPD de Huancayo. El futbolista lamentó que no se pueda contar con un marco mayor de espectadores ante decisión de que solo se juegue. No hinchada local, como ocurrió en el último partido frente a Universitario, aunque reconoció que el equipo tendrá que adaptarse a las condiciones establecidas.

“Es una pena, hubiese sido lindo que haya un lindo marco como el otro día o mejor, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay”, comentó. Para este compromiso solo estará habilitada la tribuna occidente, con un aforo máximo de 7860 espectadores y presencia exclusiva de hinchada local. Veremos si el ’Rojo Matador’ puede llevarse este primer capítulo y da un paso importante en busca de meterse a la final del campeonato.

Sport Huancayo llegó a los play-offs tras ganar el Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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