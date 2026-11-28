Universitario de Deportes ultima detalles con miras a la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo, programada para este domingo 29 de noviembre. Luego del duro revés por 4-1 sufrido en ‘La Incontrastable’ durante el cierre del Torneo Clausura, el técnico Fabián Bustos prepara una serie de variantes en todas sus líneas con el objetivo de corregir las falencias defensivas mostradas en la altura y asegurar un resultado favorable.

La primera gran modificación estará bajo los tres palos con el regreso de Diego Romero a la titularidad en reemplazo de Miguel Vargas. En el bloque defensivo, el DT argentino mantendrá su línea de tres centrales, pero con el ingreso de Caín Fara para acompañar a los experimentados Williams Riveros y Anderson Santamaría, buscando mayor solidez y juego aéreo en el área crema.

Por los costados también habrá novedades importantes. Mientras Andy Polo se mantendrá fijo como carrilero por el sector derecho, la banda izquierda será ocupada por Matías Di Benedetto. Según se informó en el programa Colectivo World, la recaída de César Inga debido a un edema en el tobillo derecho obligó al comando técnico a improvisar con el zaguero argentino-peruano por ese perfil para garantizar mayor respaldo defensivo.

En la zona medular, Universitario recuperará jerarquía y experiencia. Horacio Calcaterra superó con éxito las molestias musculares que lo aquejaban, entrenó con el equipo principal y todo apunta a que arrancará de titular. El experimentado volante hará dupla con Jorge Murrugarra, quien vuelve al once tras cumplir su fecha de suspensión, quedando únicamente por confirmar si Jairo Concha mantiene su lugar en el mediocampo o si Bustos apuesta por otra variante táctica.

En cuanto al frente de ataque, con Álex Valera asegurado como principal referencia de área, la gran incógnita pasaba por definir a su acompañante. Pese a que Gianluca Lapadula viene evolucionando favorablemente de la distensión muscular que sufrió con la Selección Peruana, el cuerpo técnico optaría por no arriesgarlo en la altura de Huancayo, dándole la oportunidad desde el arranque a Lisandro Alzugaray, quien ya dejó atrás un desgarro.

De no mediar inconvenientes de último momento antes del viaje, la alineación titular de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo estaría conformada por Diego Romero en el arco; Andy Polo, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto en la defensa; Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra y Jairo Concha en la volante; dejando en la delantera a Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

Horacio Calcaterra sería una de las novedades en Universitario ante Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de los play-offs de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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