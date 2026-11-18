Si bien Universitario de Deportes ya tiene asegurado su lugar en las semifinales de la Liga 1 2026, gracias a su inamovible segundo puesto en la tabla acumulada, no se guardará nada ante Sport Huancayo. El equipo crema irá en busca de una victoria que le permita mantener sus opciones de ganar el Torneo Clausura y clasificar directamente a la final. Sin embargo, la planificación para esta visita a la ‘Incontrastable’ no está siendo sencilla, pues Fabián Bustos tendrá que afrontar el compromiso con varias bajas por lesión.

A la baja confirmada de Gianluca Lapadula y la situación física de Lisandro Alzugaray —quien ya entrena con normalidad, pero todavía no está al 100%— podría sumarse Horacio Calcaterra. En las últimas horas, el volante también apareció entre las posibles ausencias de Universitario para el partido ante Sport Huancayo. De confirmarse, Fabián Bustos tendría que modificar sus planes, especialmente si contemplaba incluirlo en el once titular.

Según detallaron en el programa Modo Fútbol, ‘Calca’ no viene entrenando con normalidad a raíz de un golpe que recibió en su tobillo derecho durante el último duelo frente al CD Moquegua. Su inclusión en la lista de viajeros a Huancayo dependerá exclusivamente de su evolución en los próximos días.

Horacio Calcaterra recuperó relevancia en Universitario tras el regreso de Fabián Bustos. (Foto: Getty Images)

Horacio Calcaterra comenzó la temporada como una alternativa de recambio, lejos del protagonismo que alcanzó durante el tricampeonato. Sin embargo, con el regreso de Fabián Bustos al banquillo tras la salida de Héctor Cúper, volvió a ganar importancia en el equipo. Ubicado como volante central en el esquema 3-5-2 del argentino, el mediocampista recuperó continuidad y se convirtió nuevamente en una pieza importante para el funcionamiento de Universitario.

Precisamente por eso, su posible ausencia modificaría los planes de Bustos de cara al encuentro ante el ‘Rojo Matador’. Si Calcaterra llega sin estar al 100% para el partido del fin de semana, lo más probable es que el comando técnico decida no arriesgarlo y reservarlo para los play-offs. La intención sería tenerlo en plenitud física, ya sea para afrontar las semifinales o una eventual final directa contra Alianza Lima.

Universitario tiene previsto realizar una práctica de fútbol este jueves, sesión que permitirá tener un panorama más claro sobre el equipo que Fabián Bustos podría presentar el fin de semana. En medio de las complicaciones por las lesiones, también hay una noticia positiva: Matías Di Benedetto está completamente recuperado de la rotura muscular que sufrió en el muslo derecho, por lo que tiene posibilidades de volver a sumar minutos este domingo.

Universitario buscará ganar en Huancayo para tener la posibilidad de ir a la final de manera directa. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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