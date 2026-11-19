Mientras Universitario de Deportes está lidiando con varias bajas por lesión tras los reportes de los últimos días, en Sport Huancayo esperan el partido de este domingo con mucha ilusión. En la interna saben que hay mucha presión de por medio, pero también que están a un paso de escribir un capítulo importante en la historia del club, además de meterse a los play-offs para soñar con el título nacional.

En medio de esta espera, Javier Sanguinetti tomó la palabra y reveló que puertas adentro hay mucha expectativa por lo que pueda suceder el fin de semana, pues están a un triunfo de ganar el Torneo Clausura y meterse a las semifinales. “La verdad, lo vivimos con mucha ilusión. Es un momento único para el club y todos deseamos poder quedar en la historia. Es el sueño de todos”, apuntó en diálogo con El Díez.

Respecto a Universitario, el delantero de 36 años fue respetuoso del vigente tricampeón del fútbol peruano, pero apuntó a celebrar con su hinchada en un día que podría ser histórico para el club. “Sabemos la importancia de Universitario. Todos los años llegan a estas instancias. Es un club grande, será un lindo partido. Ojalá se nos dé a nosotros, con nuestra gente”, acotó.

Sport Huancayo necesita ganar el Torneo Clausura para meterse a los play-offs de la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

Sanguinetti no quiso adelantarse a celebraciones y evitó enfocarse en lo que sería ganar el título nacional, pues por ahora su mente está puesta en ganar el domingo y llevarse el Torneo Clausura. “Primero lo primero. El domingo es una definición, ojalá Dios nos permita lograr el campeonato. Para nosotros sería un final de película por cómo se dio todo el año”, agregó.

En cuanto a lo futbolístico, el argentino se enfocó en cómo viene jugando Sport Huancayo, procurando tener cautela con lo que pueda hacer la ‘U’ en la ‘Incontrastable’. “Estamos concentrados en lo que venimos haciendo, siempre con el mayor respeto al rival. De la ‘U’ tienes que tener cuidado en todo, es un excelente plantel, con jerarquía. Es un partido de mucha concentración”, aseveró.

Con 10 goles y seis asistencias a lo largo de la temporada, Javier Sanguinetti está atravesando por un buen momento en su carrera y quiere coronario dándole una alegría al pueblo huancaíno. “Me siento feliz gracias a Dios, a la par de mis compañeros todos aportando para que el equipo hoy esté en estas instancias decisivas. En lo personal me encuentro bien contento de poder ayudar de donde me toque a la institución”, puntualizó.

Javier Sanguinetti registra 10 goles con Sport Huancayo en la temporada 2026. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentarán este fin de semana en el compromiso correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

¿En qué canales ver Universitario vs. Sport Huancayo?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sport Huancayo, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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