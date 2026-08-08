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Universitario vs. Sporting Cristal (1-1): minuto a minuto, goles y resumen del empate en el ‘Clásico moderno’ de la Liga 1
Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentaron por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún fueron los encargados de anotar los goles del empate.
FINAL DEL PARTIDO. UNIVERSITARIO EMPATÓ 1-1 ANTE CRISTAL.
Último dos minutos para finalizar el partido.
GOOOOOOOOOOOOOL DE SPORTING CRISTAL, GOL DE YOSHIMAR YOTÚN PARA PONER EL 1-1 EN EL MONUMENTAL.
PENAL PARA SPORTING CRISTAAAAAAAAL TRAS MANO DE CAÍN FARA.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES!
GOOOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO, PERO ES ANULADO POR POSICIÓN ADELANTADA.
JUAN MANUEL CUESTA HACE SU DEBUT CON LA CAMISETA DE SPORTING CRISTAL EN LA LIGA 1.
CENTRO DE TÁVARA QUE SE VA MUY LARGO Y NO LEGA A HERNÁN BARCOS.
AMBOS EQUIPOS ARRIESGAN TODO PARA LLEVARSE LOS 3 PUNTOS.
COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE DEL ENCUENTRO.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO. UNIVERSITARIO EMPATA A CERO CON SPORTING CRISTAL.
Se agregará un minuto tras cumplirse los primeros 45 de juego.
REMATE DE HERNÁN BARCOS QUE SE VA PARA LAS TRIBUNAS, SIGUE INTENTANDO SPORTING CRISTAL.
GRAN CENTRO DE GIANLUCA LAPADULA PARA ALEX VALERA QUE ATAJA DIEGO ENRÍQUEZ.
PEQUEÑA TRIFULCA ENTRE YOTÚN Y JAIRO CONCHA TRAS UNA ENTRADA SOBRE EL CAPITÁN DE SPORTING CRISTAL QUE ES AMONESTADO.
Falta de Santiago González sobre Matías Di Benedetto.
LAPADULA LA BAJA CON EL BRAZO Y ES TIRO LIBRE PARA CRISTAL.
GRAN JUGADA ENTRE CONCHA E INGA QUE LLEGÓ A LAPADULA Y DANDO UN TACO, DESPERDICIÓ LA JUGADA.
Remate de Távara que no pudo aprovechar Leo Díaz, saque de arco para la 'U'.
CAÍN FARA ES AMONESTADO TRAS DURA ENTRADA SOBRE CRISTIANO DA SILVA, EL PRIMERO DEL PARTIDO.
Valera tuvo el remate con pierna derecha y se salvó el arco de Sporting Cristal.
Gran jugada de Polo por la banda derecha pero terminó dando un mal pase para Jairo Concha.
Tiro libre para Sporting Cristal, falta de Requena sobre Yotún.
Balón largo de Hernán Barcos para González que cae y reclama falta de Requena.
LEO DÍAZ SALVA A SPORTING CRISTAL, TRAS UNA GRAN JUGADA DE VALERA CON ADRIÁN QUIROZ.
Tiro libre para la 'U' tras una entrada de Yotún sobre Jairo Concha.
Genialidad de Távara para que se complique Romero y Leo Díaz intentó robar el balón pero fue cobrado como tiro libre a la favor de la 'U'.
TIRO LIBRE PARA CRISTAL QUE ES COBRADO POR GONZÁLEZ PERO EL BALÓN CAE EN MANOS DE ROMERO.
Gran primera jugada de Sporting Cristal que estuvo cerca de Hernán Barcos, se salva Universitario.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO MONUMENTAAAAAAL!
Los equipos se alistan para calentar previo a este inicio de partido.
Alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Miguel Araujo, Juan Cruz González; Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Martín Távara; Cristiano da Silva, Santiago Gonzáles y Hernán Barcos.
Alineación de Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Ánderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Adrián Quiroz, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.
Por su lado, Sporting Cristal derrotó 2-0 a Juan Pablo II en el Estadio Alberto Gallardo
Universitario llega a este partido tras caer 2-0 ante Cienciano por el Torneo Clausura.
El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal.
Posible alineación de Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.
Posible alineación de Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto: Andy Polo, Adrián Quiroz, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera.
¿En qué canales ver Universitario vs. Sporting Cristal?
En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Sporting Cristal, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Sporting Cristal?
Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College en el Estadio Alberto Gallardo.
Universitario llega a este partido luego de perder por 2-0 a manos de Cienciano, por la pasada fecha 3 del Torneo Clausura 2026.
El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal.
El partido entre Universitario vs. Sporting Cristal es válido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Sporting Cristal.
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Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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