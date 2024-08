Cuando parecía que el partido iba a terminar en un empate sin goles, apareció Gabriel Costa con un golazo de tiro libre en tiempo añadido para darle el triunfo a Universitario de Deportes. Los cremas, que no hicieron un buen partido, consiguieron vencer 1-0 a UTC por la jornada 5 del Torneo Clausura en el Estadio Nacional y, con este resultado, sumaron 10 puntos para ponerse a dos del líder Alianza Lima en la tabla de posiciones. La próxima fecha, los merengues tendrán que visitar a Sport Huancayo el domingo 11 de agosto desde las 3:15 de la tarde.

Para este encuentro, el técnico Fabián Bustos hizo dos modificaciones en su oncena titular, tanto en defensa como en ataque. Los cremas salieron con Diego Romero en el arco; Gustavo Dulanto salió en reemplazo de Aldo Corzo para acompañar a Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la zaga central; Andy Polo y Nelson Cabanillas fueron los carrileros; Rodrigo Ureña, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes poblaron el centro del campo; mientras que el ‘Tunche Rivera’ sustituyó a Álex Valera y formó la dupla ofensiva junto a Edison Flores.

Universitario y UTC se enfrentaron por el Torneo Clausura 2024. (Foto: Universitario)

El UNOXUNO de Universitario vs. UTC

Diego Romero (8): no tuvo mucho trabajo, pero apareció bien ubicado en cada acercamiento de UTC. Salvó a su equipo en la jugada más clara de peligro que tuvieron los cajamarquinos. Da seguridad en el arco crema.

Williams Riveros (5): sufrió el cambio de posición a stopper por derecha. Tuvo algunas malas salidas y le costó cuando se le pedía subir para generar volumen ofensivo por la azona.

Gustavo Dulanto (7): salió como titular para este encuentro en reemplazo de Aldo Corzo y se ubicó como líbero. Estuvo seguro en la zaga central y muy preciso en las salidas con balones largos.

Mapa de calor de Dulanto vs. UTC

Mapa de calor de Gustavo Dulanto vs. UTC. (Captura: Sofascore)

Matías Di Benedetto (5): no ha tenido buenos partidos en el último tiempo y sigue sin dar seguridad en la zaga central. El defensa ha perdido confianza y no estuvo bien ubicado en varios pasajes del encuentro.

Rodrigo Ureña (5): el chileno no ha tenido un buen arranque en el Clausura y su rendimiento ha estado lejos del que mostró en la primera parte del año. Si bien siempre busca moverse en el medio y lanzar pases verticales, nuevamente no tuvo precisión y perdió varios balones. Salió lesionado sobre el final y fue expulsado.

Andy Polo (5): otro que no viene haciendo un buen torneo en las primeras fechas. Ante UTC no encontró espacios para aprovechar su velocidad, no consiguió llegar hasta la línea de fondo, su centros no llegaron a buen puerto y cuando hizo diagonales sus remates salieron desviados.

Nelson Cabanillas (4): muy impreciso y no terminó bien las oportunidades que tuvo para generar peligro. No hizo un buen partido en el sector izquierdo.

Jairo Concha (5): fue de más a menos en el partido. Comenzó muy bien siendo el más preciso del equipo, abrió el campo con pases largos y filtró buenos balones a sus compañeros, pero poco a poco su aporte fue disminuyendo. En la segunda mitad no trascendió y dejó su lugar a Calcaterra.

Martín Pérez Guedes (4): hoy tuvo un partido bajo. Nunca encontró espacios para romper líneas y falló muchos pases en ataque. En la segunda parte no levantó su nival y fue modificado por el ‘Gabi’ Costa.

José Rivera (5): tuvo la oportunidad de arrancar y se movió por todo el frente de ataque. Luchó cada balón e intentó generar peligro durante todo el encuentro, pero sin fortuna.

Edison Flores (4): poco del ‘Orejas’ en el partido. Se recogió muchas veces para juntarse con sus compañeros, pero cerca al arco estuvo muy impreciso. Salió lesionado en el descanso y dejó su lugar al ‘Zancudito’ Olivares.

Los recambios

Christopher Olivares (4): ingresó en el inicio de la segunda mitad, pero no pudo terminar bien las ocasiones que tuvo. No aprovechó la oportunidad que tuvo para ganarse un lugar en el equipo.

Segundo Portocarrero (4): fue de menos a más, intentó por banda izquierda y sacó varios centros para crear peligro en el área de UTC, pero como extranjero aún no convence ni hace la diferencia.

Horacio Calcaterra (5): entró participativo, pero estuvo impreciso en el pase final y en sus remates de media distancia.

Gabriel Costa (6): no hizo un buen partido, falló pases y perdió varias pelotas, pero se reinvindicó con un golazo en los descuentos para darle el triunfo agónico a Universitario.

Hugo Ancajima (4): le dio amplitud a la ‘U’ en el tiempo que estuvo y complicó a UTC por derecha, ya que Andy Polo pudo liberarse, pero en defensa le ganaron las espaldas en una jugada, que puso terminar en tanto cajamarquino.





