Universitario vs. UTC se enfrentan este sábado 20 de septiembre, en el choque correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Mansiche (Trujillo), donde los dirigidos por Jorge Fossati parten como favoritos para quedarse con los tres puntos y seguir firmes en busca del tricampeonato. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Melgar, en el compromiso válido por la pasada fecha 8 del Torneo Clausura. Pese a que el ‘Dominó’ comenzó ganando con el tanto de Jhonny Vidales, los cremas lo dieron vuelta con las anotaciones de Jairo Concha y Williams Riveros.

Hay que recordar que los cremas descansaron en la novena jornada, por lo que recién volverán a la acción tras no tener actividad a mitad de semana. Con el triunfo de Cusco FC sobre Ayacucho FC, la ‘U’ perdió la punta del Clausura y necesita ganar en Trujillo para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Un detalle no menor es que Andy Polo y José Rivera volvieron a la convocatoria en Universitario, luego de no haber sido considerados la semana pasada contra Melgar. Ambos se recuperaron de sus molestias físicas y están a disposición de Jorge Fossati, quien tomará la decisión de cuántos minutos darles.

Por otro lado, aunque no está disponible por su problema en el tobillo, Ánderson Santamaría viajó con la delegación crema al norte y acompañará al grupo en este choque contra UTC. Su recuperación va progresando positivamente, por lo que se espera que sea considerado en la fecha 11 frente a Cusco FC.

UTC, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-1 a manos de ADT. Los dirigidos por Hernán Lisi llevan 11 compromisos sin ganar y, en lo que va del Torneo Clausura, no suman victoria alguna. Por ahora el ‘Gavilán del Norte’ está en el puesto 18 del acumulado, comprometido con el descenso.

¿A qué hora juegan Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC está programado para este sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del domingo 21.

¿En qué canales ver Universitario vs. UTC?

Universitario vs. UTC se disputará en el Estadio Mansiche, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en tele. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

