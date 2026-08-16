Bruno Duarte, capitán de UTC, habló tras la derrota ante Alianza Lima y dejó un contundente mensaje sobre la manera en que su equipo viene compitiendo en la Liga 1. El defensor argentino defendió al ‘Gavilán del Norte’ de las críticas, aseguró que no renuncian a su estilo de juego y pidió el respaldo de los hinchas para los próximos partidos.

El conjunto cajamarquino no pudo conseguir un resultado positivo ante Alianza Lima, pero su capitán evitó que la derrota sea interpretada como una falta de competitividad. Duarte sostuvo que UTC tiene argumentos para plantarse ante cualquier rival y que los resultados dentro del campo reflejan el trabajo que viene realizando el equipo.

“Nosotros sí, afecta afuera, pero adentro de la cancha somos un equipo que proponemos y que está a la vista”, señaló el defensor. En ese sentido, cuestionó que se considere la jerarquía del rival como un factor para minimizar las posibilidades de UTC antes de cada compromiso.

Duarte fue contundente al referirse a quienes esperaban una goleada de Alianza Lima. “Capaz que se esperaban que Alianza nos golee, que nos meta cuatro, cinco, y están equivocados”, manifestó el capitán, quien aseguró que el ‘Gavilán’ mantiene la misma propuesta independientemente del escenario o del rival.

El argentino también recordó que UTC ha perdido puntos por situaciones externas al terreno de juego. “Nosotros ganamos los puntos bien y perdimos los puntos por escritorio y por afuera, no perdimos los puntos dentro de la cancha”, explicó Duarte, dejando claro que esa situación genera malestar dentro del plantel.

Asimismo, el capitán del conjunto cajamarquino destacó el rendimiento que vienen mostrando en sus últimos encuentros. Según explicó, el equipo ha tenido buenos partidos y en varias ocasiones recibió goles que condicionaron el desarrollo de los compromisos desde los primeros minutos.

“En Cusco se abrió el partido con un penal inexistente. Y así nos vienen abriendo los partidos”, sostuvo Duarte. El defensor remarcó que, pese a esas situaciones, UTC intenta reaccionar y mantener su propuesta futbolística durante los encuentros.

Finalmente, Bruno Duarte pidió el respaldo de los hinchas de UTC para afrontar lo que viene en el Torneo Clausura. El capitán sabe que el equipo tendrá dos partidos consecutivos como local y considera que conseguir esos seis puntos será fundamental para salir adelante y recuperar terreno en la Liga 1.

TE PUEDE INTERESAR