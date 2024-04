UTC vs. Los Chankas se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el lunes 15 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

UTC llega a este partido tras igualar 1-1 con Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la pasada jornada del Torneo Apertura. El cuadro cusqueño se puso en ventaja con un gol de Aldair Rodríguez, pero Jarlin Quintero marcó la igualdad justo cuando estaba por terminar el primer tiempo. El segundo tiempo fue bastante luchado y ya no hubo más anotaciones.

El ‘Gavilán’ no está viviendo un buen momento, pues no gana hacia varias fechas. Hasta el momento, ha sumado nueve puntos y se ubica en el puesto 15 en la tabla de posiciones. Ha obtenido dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Asimismo, ha anotado once goles y ha recibido trece anotaciones. Su última victoria fue en la fecha 3, cuando venció 4-0 a César Vallejo en condición de local.

Los Chankas, por su parte, llega a este encuentro tras igualar 2-2 con Melgar en el Estadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas), por la pasada jornada del Torneo Apertura. El ‘Rojinegro’ se puso arriba en el marcador con goles de Jean Archimbaud y Bernardo Cuesta, y el local igualó por medio de Carlos Gamarra y Carlos López.

Luego de tener un buen inicio, Los Chankas ha caído en un bache del que no se puede levantar. Ya lleva cuatro partidos sin conocer la victoria (tres derrotas y un empate). Su último triunfo fue ante Sport Boys a inicio de marzo. Aquella vez, ganó por 2-0 con goles de López y Angel Ledesma. Ahora tiene la misión de tratar de robar puntos en Cajabamba.





¿A qué hora juegan UTC vs. Los Chankas?

UTC vs. Los Chankas está programado para este lunes 15 de abril desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 4:00 p.m., mientras que en México a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver UTC vs. Los Chankas?

UTC vs. Los Chankas se jugará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





¿Dónde se jugará el UTC vs. Los Chankas?





