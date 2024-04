Universitario de Deportes continúa siendo un equipo difícil de vencer y anoche, a pesar de que Sport Boys consiguió un último aliento en los minutos finales, registró su partido número 27 sin perder tras el 2-1 sobre los ‘rosados’, y que los puso en la cima del Torneo Apertura 2024 con 27 puntos –Sporting Cristal, con 26, todavía juega mañana ante Garcilaso–. Aldo Corzo, capitán y referente del conjunto estudiantil, sabe perfectamente que no fue un encuentro sencillo, por lo que en su análisis final valoró las dificultades propuestas por los dirigidos por Fernando Gamboa en el Estadio Nacional.

En diálogo con los medios de comunicación, el defensor de 33 años reconoció que fue un compromiso bastante duro, sobre todo por lo que les costó encontrar el gol y traducir su superioridad al marcador. “Son tres puntos importantes. Un partido muy duro. Siento que fuimos justos ganadores, así que estamos tranquilos por eso”, manifestó.

Por otro lado, Aldo Corzo le regaló unas palabras a Álex Velera –ingresó por la lesión de José Rivera–, quien no viene siendo titular, pero cada que ingresa se da íntegro para aportar al equipo. Durante toda la noche estuvo intentando cortar su mala racha de cuatro partidos sin anotar, hasta que por fin lo consiguió en la etapa complementaria al anotar el 1-0 parcial.

“Es importante cuando sale un compañero y entra otro, que no se siente. Esté quien esté siempre es bueno. Estamos súper contentos porque Alex hizo gol otra vez. Entró con muchas ganas. Por ahí no se le dio al principio, pero después hizo gol. Eso dice mucho de él porque no se cayó mentalmente y siguió para adelante”, agregó.

Precisamente sobre la salida del ‘Tunche’ Rivera, Corzo se mostró preocupado y espera que, tal como lo vio en los camerinos, su problema en el hombro no sea de gravedad y pueda volver a sumarse al grupo lo más pronto posible. “Espero que no me equivoque, no lo veo tan grave. Está tranquilo él que es lo más importante. La cancha está muy mala. Es más, la pintaron. Está dura. Deben hacer algo”, acotó.

Finalmente, Aldo Corzo analizó cómo se dio el partido frente a Sport Boys, donde el trámite se rompió a partir de los dos goles de cabeza de Alex Valera y Williams Riveros. A pesar del descuento de Jesús Barco sobre el final, la ‘U’ supo controlar el encuentro, incluso, desperdiciaron increíblemente una situación que con un poco más de calma hubiera sido el 3-1 definitivo.

“Fuimos físicamente superiores al Boys. En el segundo tiempo se vio eso. Vamos paso a paso. Quedan seis partidos. Ahora tenemos libre, hay que descansar, a estar con la familia y ya pensaremos en lo que viene. Estamos tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo. Hemos sacado los tres puntos ante un rival muy duro, eso es lo que me pone feliz”, sentenció.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este triunfo por 2-0 sobre Sport Boys, Universitario la próxima semana cuando visite a Unión Comercio por la décima segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 19 de abril desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz, Claro Video y Zapping.

Posteriormente, los cremas tendrán un complicado reto a nivel internacional cuando viajen a Río de Janeiro para enfrentar Botafogo, en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está pactado para el miércoles 24 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar Estadio Olímpico Nilton Santos y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





