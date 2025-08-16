Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet

Sporting Cristal vs. Binacional se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Los celestes buscan seguir como líderes del certamen.

Sporting Cristal vs. Binacional por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Binacional en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. Binacional podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Sporting Cristal vs. Binacional está pactado para disputarse a partir de las 5:30 p.m. desde el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura

El Estadio Guillermo Briceño de Juliaca será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal y Binacional.

El partido entre Sporting Cristal y Binacional es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Binacional.

