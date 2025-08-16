Descentralizado
Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet
Sporting Cristal vs. Binacional se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca. Los celestes buscan seguir como líderes del certamen.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Binacional en el Perú?
L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Sporting Cristal vs. Binacional podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.