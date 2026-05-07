En solo cuatro fechas acabará el primer campeonato de la temporada de la Liga 1, el Torneo Apertura, el mismo que ha sido, en muchas oportunidades, criticado por la mala organización, discutidas y polémicas bases, así como malos rendimientos arbitrables en diferentes partidos.

Por tal motivo, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha estado en el ojo de la tormenta, y sobre la situación actual comentó el expresidente de este organismo, Winston Reátegui, quien fue muy duro contra quien lleva las riendas en este momento, Víctor Hugo Carrillo.

“¿Quién es el responsable del VAR en el Perú? Víctor Hugo Carrillo. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad en el cargo que le compete. Si nosotros vemos semana a semana que no salen los audios VAR que todos quieren escuchar o algunos salen raudamente y otros no salen, entonces las cosas no se están haciendo bien”, dijo en declaraciones a Radio Ovación.

En esa línea, remarcó que sus declaraciones pasan por la nueva función que Carrillo desempeña actualmente, y no tiene nada que ver con su extensa carrera como juez principal no solo en la Liga 1, sino también en torneos Conmebol y FIFA.

“Como árbitro y como persona, Carrillo no está en tela de juicio, es un caballero, pero acá estamos calificándolo por las funciones que ejerce ante un cargo y, luego de lo sucedido este año, vemos que no está a la altura del cargo. Lo que sucedió en Cajamarca fue gravísimo porque se vulneró el protocolo VAR. Te aseguro que esto pasa en otro lugar y te tienes que ir”, añadió Reátegui.

Víctor Hugo Carrillo es el presidente de la CONAR desde junio de 2025.

Por otro lado, se refirió al reciente pronunciamiento de Alianza Lima sobre algunas decisiones arbitrales que considera injustas y su posterior pedido de medidas correctivas a la CONAR, a fin de que no se vean perjudicados nuevamente en algún partido del campeonato nacional.

“Alianza ha presentado un reclamo, de esas jugadas puntuales ninguna ha salido (video VAR) y son polémicas y en las cuatro reglamentariamente Alianza tiene razón. El penal del último fin de semana que no se le sanciona es penal y amarilla, hasta ahora estamos esperando. La semana pasada el supuesto empujón de Vélez tampoco salió el audio VAR y así jugadas anteriores que los audios no salen y salen jugadas que son claras donde los árbitros aciertan”, apuntó.

Hasta el cierre de esta nota, no existe respuesta formal por parte de Víctor Hugo Carrillo o la CONAR como organización que vela por la justicia en los partidos. Esta semana, se juega una fecha clave y que puede definir muchas cosas, sobre todo en la parte alta de la tabla con los partidos Alianza Lima vs. Sporting Cristal; y Cusco FC vs. Los Chankas.

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