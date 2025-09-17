La Liga Femenina 2025 sigue su curso y en estos días se disputarán los compromisos de la fecha 9 del Torneo Clausura. Poco a poco vamos definiendo a los equipos candidatos, por lo que estos encuentros serán claves en la tabla de posiciones. Revisa los resultados y cómo se van moviendo a lo largo de la jornada.

El primer encuentro se disputó este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Hugo Sotil Yerén, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. En dicho recinto, Alianza Lima no pasó apuros para vencer por 4-0 a Killas FC, con goles de Yeilin Atencio (propia puerta), Adriana Lúcar, Sashenka Porras y Gladys Dorador.

Posteriormente, en el Estadio Municipal de Recuay desde las 12:30 p.m., Real Áncash FC enfrentará a Sporting Cristal, buscando quedarse con los tres puntos y hacer respetar su localía. A las 3:00 p.m. en el Estadio El Eslabón, Universitario de Deportes visitará a Biavo FC y deberá ganar para recuperarse de la caída en el clásico.

A la misma hora pero en el Centro de Alto Rendimiento de Melgar, el cuadro rojinegro chocará con la Universidad César Vallejo. Las chicas del conjunto arequipeño llegan a este encuentro después de caer goleada por 4-0 a manos de Sporting Cristal; están obligadas a ganar en casa si quieren meterse en zona de clasificación a los cuartos de final de la Liga Femenina 2025.

La fecha 9 del Torneo Clausura continuará el jueves 18 de septiembre con dos partidos más. En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, UNSAAC medirá fuerzas con Defensores del Ilucán desde las 10:00 a.m.; después, desde las 12:30 p.m., Carlos A. Mannucci chocará con Flamengo FBC en el Complejo UPAO.

Ya que Alianza Lima ganó el Torneo Apertura, las íntimas esperan hacer lo propio en el Clausura para proclamarse campeonas nacionales de manera automática. De momento, las blanquiazules están clasificando a las semifinales del segundo certamen de la temporada, donde esperarán a su rival luego de que se completen los play-offs desde los cuartos de final.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio 17/9 FINAL Alianza Lima 4-0 FC Killas Hugo Sotil Yerén 17/9 12:30 p.m. Real Áncash FC vs. Sporting Cristal Municipal de Recuay 17/9 3:00 p.m. Biavo FC vs. Universitario Estadio Adela Burga 17/9 3:00 p.m. Melgar vs. UCV CAR de FBC Melgar 18/9 10:00 a.m. UNSAAC vs. Defensores del Ilucán Inca Garcilaso de la Vega 18/9 12:30 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Flamengo FCB Complejo UPAO

Tabla de posiciones de Torneo Clausura:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 9 9 0 0 32 3 29 27 2 Universitario 8 7 0 1 38 5 33 21 3 Sporting Cristal 8 5 2 1 19 6 13 17 4 Mannucci 8 4 2 2 18 10 8 14 5 UNSAAC 8 4 1 3 14 9 5 13 6 Flamengo FBC 8 3 3 2 10 10 0 12 7 Melgar 8 3 2 3 12 16 -4 11 8 Biavo FC 8 2 1 5 9 25 -16 7 9 UCV 8 1 2 5 7 17 -10 5 10 FC Killas 9 1 2 6 9 24 -15 5 11 Defensores 8 1 1 6 8 25 -17 4 12 Real Áncash 8 1 0 7 8 33 -25 3

Tabla de posiciones acumulada de la Liga Femenina:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 20 18 1 1 84 7 77 55 2 Universitario 19 17 1 1 84 6 78 52 3 Sporting Cristal 19 13 4 2 67 13 54 43 4 Melgar 19 7 6 6 29 34 -5 27 5 Mannucci 19 7 5 7 32 30 2 26 6 Flamengo FBC 19 7 3 9 28 36 -8 24 7 Biavo FC 19 5 5 9 32 45 -13 20 8 Defensores 19 5 5 9 24 57 -33 20 9 UNSAAC 19 5 4 10 26 36 -10 19 10 FC Killas 20 5 3 12 21 53 -32 18 11 Real Áncash 19 4 0 15 23 71 -48 12 12 César Vallejo 19 1 5 13 7 67 -60 8

