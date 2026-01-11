El regreso de los hermanos Andrés y Catalina Usme al América de Cali marca uno de los movimientos más importantes del mercado de pases femenino para 2026. Tras una temporada intensa en el fútbol peruano con Universitario de Deportes, donde alcanzaron el título del Torneo Clausura, en una infartante definición ante Alianza Lima en Matute y el posterior subcampeonato nacional, ambos vuelven a la institución ‘escarlata’ con el objetivo de recuperar el trono en la liga colombiana y aportar la jerarquía adquirida en el exterior.

El paso de los Usme por Universitario en 2025 dejó un balance agridulce pero estadísticamente positivo. El equipo, dirigido por Andrés, mostró un dominio notable durante gran parte del torneo, logrando adjudicarse el Torneo Clausura. Sin embargo, la corona nacional se les escapó en una final muy disputada contra su clásico rival, Alianza Lima, cerrando el año con el subcampeonato que, si bien clasificó al equipo a la Copa Libertadores 2026, dejó una sensación de tarea inconclusa.

En lo individual, Catalina Usme confirmó en Perú por qué es considerada una de las mejores futbolistas del continente. A pesar de incorporarse a mediados de año tras su paso por el Galatasaray de Turquía, la delantera colombiana registró 13 goles en 15 partidos. Su impacto fue inmediato, anotando incluso en los dos partidos de la final ante Alianza Lima, demostrando una vigencia absoluta a sus 36 años y consolidándose como la líder indiscutible del ataque crema.

Por su parte, Andrés Usme demostró un buen manejo al mando de las ‘Leonas’. Bajo su dirección técnica, el equipo apenas perdió cuatro encuentros en todo el año. Su gestión no solo se centró en los resultados, sino también en elevar el nivel competitivo del plantel, logrando una clasificación internacional que el club valoró públicamente al momento de su despedida en diciembre del año pasado.

Repasando la trayectoria de Catalina, su nombre es sinónimo de historia en el fútbol femenino. Máxima goleadora histórica de la Selección Colombia y de la Copa Libertadores Femenina, ha disputado tres Mundiales y dos Juegos Olímpicos. Antes de su travesía por México, Turquía y Perú, fue el alma del América de Cali en los títulos de 2019 y 2022, club donde suma casi 45 de goles y es la máxima referente de la hinchada.

Por su parte, la carrera de Andrés como entrenador ha estado también llena de éxito. Se formó en las categorías inferiores del Independiente Medellín y Formas Íntimas antes de dar el salto al América de Cali. Con el equipo ‘escarlata’ ya sabe lo que es ser bicampeón de liga (2019 y 2022) y ha alcanzado podios en la Copa Libertadores, incluyendo un subcampeonato continental en 2020.

Antes de llegar a Universitario, Andrés también tuvo un paso destacado como seleccionador de Ecuador, donde inició un proceso de renovación importante. Su retorno al banquillo del América de Cali es visto como una apuesta por la identidad y la experiencia, buscando replicar los éxitos de sus etapas anteriores ahora con un perfil mucho más maduro tras su experiencia internacional en Quito y Lima.

Con este regreso, el América de Cali se posiciona como el gran favorito para la temporada 2026. La combinación de la visión táctica de Andrés y la zurda de Catalina en el campo promete devolverle al equipo la competitividad necesaria para volver a pelear por la gloria, tanto en Colombia como en el ámbito sudamericano. En Universitario, más allá de que no lograron el título nacional, dejaron un buen recuerdo.

