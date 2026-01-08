El equipo femenino de Universitario de Deportes no celebra un título nacional desde la temporada 2023 y busca en este año recuperar un trofeo que supo ganar hasta en 10 ocasiones. Por tal motivo, apuestan por la incorporación de jugadoras de nivel y este miércoles se confirmó el fichaje de Daiana Farías.
La futbolista uruguaya de 26 años llega procedente de Peñarol y también cuenta con experiencia en el fútbol europeo. Ha defendido las camisetas de Paio Pires de Portugal y Racing de Santander de España.
Además, fue campeona en el competitivo fútbol de Brasil en el club Cruzeiro, ganando el Campeonato Mineiro y el subcampeonato de la Supercopa de Brasil.
“Hola, cremas. Estoy muy feliz de ser parte de la familia de ‘Las Leonas’, y dale U”, dijo la flamante jugadora del club, a través de las redes sociales del mismo.
Cabe mencionar que Farías es, hasta el momento, el segundo fichaje extranjero de las cremas, pues días atrás se confirmó el regreso de su compatriota Stephanie Lacoste, también defensora.
Como parte de la renovación, la directiva crema decidió prescindir de los servicios de las futbolistas Tatiana Castañeda, Karen Páez, Melicia Aguilar y Gisela Pino para el 2026. A través de una publicación en redes sociales, les agradeció el compromiso y entrega por la camiseta.
Pese a no campeonar desde el 2023, Universitario siempre fue protagonista de las últimas temporadas, quedando como subcampeonas nacionales tanto en 2024 y 2025, tras perder ambas finales ante Alianza Lima.
Palmarés de la Liga Femenina
- Universitario de Deportes (1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2019, 2023)
- JC Sport Girls (2004, 2006, 2010, 2011, 2012, 2017)
- Alianza Lima (2021, 2022, 2024, 2025)
- Sporting Cristal (1998, 1999)
- Sport Coopsol (2000)
- Real Maracaná (2013)
- Municipalidad de Majes (2018)
- White Star (2008)
- Universidad Particular de Iquitos (2009)
TE PUEDE INTERESAR
- Golpe en el mercado de pases: Sporting Cristal y la posible salida de un referente
- “Inga está golpeado, le cortaron las alas”: agente arremetió contra la ‘U’
- Riveros y Di Benedetto reprobaron examen de nacionalización
- Advíncula y por qué se va Boca: “Un momento familiar complicado”
- Sorteo Liga 1 2026: fecha, horario y canal de TV para conocer el nuevo fixture