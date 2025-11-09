Este domingo 9 de noviembre se realizó la final de ida del Torneo Clausura en la Liga Femenina. Universitario recibió a Alianza Lima en Campo Mar, con un resultado de 0-0 que obligará a definir todo en la vuelta. Sin embargo, el marcador no fue el foco principal de este partido porque, a pesar de estar pactado a realizarse sin público, tuvo presencia de algunos hinchas cremas. Desde tienda blanquiazul, se mostraron incómodos por esta situación y, a través de redes sociales, emitieron un comunicado dirigido hacia la organización del torneo y la Federación Peruana de Fútbol.

“A pesar de que el cotejo no contaba con las garantías para jugarse con público -permitiéndose únicamente el ingreso de 30 integrantes acreditados de cada delegación, el club local y el delegado del partido permitieron el ingreso de más de 200 hinchas y barristas, quienes se ubicaron alrededor del campo sin ningún tipo de control ni medida de seguridad adecuada”, inició el comunicado.

Tras la explicación de lo sucedido, desde el club señalaron que harán todo lo posible para que se tomen medidas. “Nuestra institución, in situ, realizó el reclamo correspondiente solicitando la suspensión inmediata del partido hasta que el público fuera retirado. Sin embargo, el delegado determinó que el encuentro continuara, desestimando la evidente vulneración del reglamento y exponiendo a nuestra delegación a un entorno hostil e inseguro”, continuaron.

En el cuerpo del escrito, recordaron también un pasaje que sucedió en el año 2024, cuando Universitario también tuvo un sector de la hinchada en un partido pactado a jugarse sin público, válido por el Torneo de Reservas. Para el club de La Victoria, estas situaciones ponen en riesgo la integridad de su delegación.

“Este tipo de acciones son reiterativas y lo sucedido hoy no es un caso aislado en estas instalaciones. En 2024, se registraron las mismas negligencias en Campo Mar durante un partido de la categoría de Reserva entre ambos clubes, sin que existiera sanción alguna. La falta de control y la permisividad dañan la integridad de este torneo y ponen en riesgo a futbolistas, comando técnico y colaboradores del club”, argumentaron.

Por último, señalaron: “Desde el Club Alianza Lima, estamos tomando todas las acciones legales correspondientes ante los órganos de justicia de la FPF y también ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, a fin de que estos hechos no queden impunes y se garantice el cumplimiento estricto de las normas”.

Respecto al plano futbolístico, Universitario y Alianza Lima empataron sin goles en la final de ida de la Liga Femenina. El choque careció de efectividad por ambas escuadras, a pesar de las recurrentes acciones de peligros en las dos áreas.

La llave se definirá el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Una victoria de Alianza Lima las convertirá automáticamente en campeonas del año 2025, debido a que ganaron el Torneo Apertura. Sin embargo, el triunfo de Universitario, forzará un partido adicional.

