Joao Grimaldo desafectado de la Selección para los amistosos FIFA | FOTO: FPF
Joao Grimaldo desafectado de la Selección para los amistosos FIFA | FOTO: FPF

Mediante un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), hizo oficial la desconvocatoria de Grimaldo para los dos amistosos de noviembre a disputarse en territorio europeo. Conoce los motivos de la ausencia del jugador de Riga FC.

Nota en desarrollo

Joao Grimaldo desafectado de la Selección para los amistosos FIFA | FOTO: FPF
Joao Grimaldo desafectado de la Selección para los amistosos FIFA | FOTO: FPF

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS