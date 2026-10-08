Lima recibió la visita de uno de los mejores porteros de la historia, el español Iker Casillas. Una conocida casa de apuestas lo invitó para ser parte de una serie de actividades y disfrutar del cariño del pueblo peruano que estuvo muy pendiente de cada uno de sus movimientos para tomarse una fotografía o conversar con el destacado deportista.

Además, se dio el tiempo para conversar con algunos medios de prensa, y uno de ellos le preguntó por un futbolista peruano que recuerda. Pese a que vistió la camista del Porto de Portugal, institución donde es ídolo Teófilo Cubillas, mencionó a Claudio Pizarro sin pensarlo dos veces.

“Bueno, Pizarro. Yo, pese a que es de mi quinta también, claro, yo tiro un poco más por los que jugué contra ellos, pero era un delantero muy, muy bueno”, destacó Casillas.

Iker Casillas es uno de los capitanes más ganadores de la historia de Real Madrid.

En esa línea, destacó que se siente muy a gusto cada vez que viene a Perú por el excelente trato que recibe de los hinchas del fútbol que reconocen en él a un ídolo histórico de este deporte.

“Volver otra vez a un sitio que estuve hace ya mucho tiempo, más de quince años, y reencontrarme otra vez con la gente que te sigue apreciando y te sigue recordando”, dijo muy emocionado el excapitán de la selección de España y Real Madrid.

“Somos gente latina, somos gente que nos gusta el fútbol, y en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay. Y al final, yo creo que también es el recuerdo que tiene la gente por haber jugado en el Real Madrid tanto tiempo”, añadió Casillas.

Durante una serie de preguntas cortas, el campeón del mundo fue consultado sobre su preferencia entre los dos clubes más populares de la Liga 1, y se decantó por Alianza Lima por sobre Universitario, confirmando su conocimiento de la institución de La Victoria.

El pasado 6 de octubre, un desafío insólito tuvo lugar en Lima: el ‘Sky Goal Challenge’ de Stake Perú. El evento reunió a diez afamados streamers y creadores de contenido digital, así como al legendario portero español Iker Casillas, figura central de la jornada. Volando a ocho metros de altura en un parapente, los participantes intentaron encajar un gol en una portería terrestre. La ‘Sombra Ramos’ se alzó como el ganador absoluto al ser el único capaz de realizar la compleja hazaña.

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