La Federación Peruana de Fútbol emitió una resolución histórica que podría cambiar la forma en que los clubes afrontan las lesiones de sus futbolistas. La Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas ordenó que Deportivo Coopsol indemnice con US$ 165 mil al exarquero Alejandro Alcalá, tras determinar responsabilidad en el manejo de una grave lesión.

El caso se originó el 1 de junio de 2024, cuando Alcalá, cedido por Universitario a Coopsol, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante un encuentro de la Liga 2 disputado en Moquegua. Pese a presentar síntomas compatibles con una conmoción cerebral, el guardameta permaneció en el campo durante varios minutos antes de ser sustituido.

Según la resolución, el problema no terminó con aquel episodio. La defensa del futbolista sostuvo que el arquero no recibió una atención médica especializada ni un seguimiento adecuado, además de continuar entrenando pese a la gravedad del cuadro, situación que terminó afectando de manera irreversible su carrera profesional.

Alejandro Alcalá. (Foto: Deportivo Coopsol)

Tras evaluar las pruebas, la Sala B declaró fundada en parte la demanda y concluyó que Deportivo Coopsol incumplió con su deber de prevención y protección. El tribunal consideró que el club permitió que el jugador siguiera compitiendo pese a existir una sospecha seria de lesión cráneo cervical.

Además de la indemnización principal, la institución presidida por Freddy Ames deberá asumir US$ 16 mil por concepto de costos y costas del proceso, así como S/ 8 309 por intereses legales, incrementando significativamente el monto total que deberá desembolsar.

La resolución también establece que, ante casos de posibles conmociones cerebrales, los clubes tienen la obligación de aplicar protocolos médicos oportunos y especializados, priorizando siempre la salud del futbolista por encima de cualquier interés deportivo o competitivo.

Más allá del impacto económico para Coopsol, el fallo marca un precedente en la justicia deportiva peruana. El caso de Alejandro Alcalá podría convertirse en una referencia para futuras controversias relacionadas con la seguridad, la atención médica y la responsabilidad que tienen los clubes frente a las lesiones sufridas por sus jugadores.

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