España vs. Noruega en vivo: sigue en directo online el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020

España y Noruega juegan este sábado 12 de octubre por la fecha 7 del Grupo F por la clasificación a la Eurocopa 2020. El partido está programado para las 13:45 horas y será transmitido vía ESPN en diferentes partes de Latinoamérica; además, en España lo seguirán vía TVE La 1 y FútbolTV desde las 20:45 horas. Conoce toda la información del encuentro, donde Sergio Ramos batirá un récord histórico con su selección al disputar el partido 168 en su carrera.

España mide el crecimiento de un joven valor como Martin Odegaard en el año de su explosión, en la visita a Noruega, donde puede certificar a las primeras de cambio el pase a la Eurocopa 2020 de forma matemática, en una impecable fase de clasificación con pleno de triunfos.

No ha encontrado rival camino de la Eurocopa 2020 una selección española en fase de crecimiento y encaje de nuevos futbolistas que van encontrando el premio por la meritocracia por la que apuesta Robert Moreno.

La selección de España ha ganado sus seis partidos del Grupo F y se consolida único líder en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. La selección de España ha ganado sus seis partidos del Grupo F y se consolida único líder en las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. AFP

El nuevo seleccionador español destierra el concepto intocable, apenas vigente para el capitán Sergio Ramos y Sergio Busquets, y premia en cada convocatoria los momentos de forma. Así aparecen nuevas caras como Sergio Reguilón, Pau Torres o Gerard Moreno, regresan jugadores de la generación que tocó la gloria como Raúl Albiol o Santi Cazorla, y se alimentan debates en zonas del campo donde está por decidirse los elegidos para la próxima gran cita.

Especialmente España debe afinar en el centro de la defensa y la zona del 9. Robert Moreno tiene dos castings abiertos para encontrar la pareja definitiva a Sergio Ramos, que en Oslo hará historia y se convertirá en el jugador con más internacionalidades de la selección superando a Iker Casillas. Lo hará volviendo a probar a Íñigo Martínez a su lado, tras caerse Mario Hermoso por la falta de minutos en su club.



Líder con siete puntos de ventaja y pleno de victorias en las seis jornadas, con 17 tantos a favor y solo tres en contra, España encara con los deberes prácticamente hechos las dos salidas más duras de la fase de clasificación una vez superada la de Rumanía. En tres días esperan Noruega y Suecia, últimos exámenes a una clara superioridad en su grupo.

Noruega , que tres días después visita a Rumanía, necesita al menos un empate para mantenerse en la pelea por la segunda plaza. A falta de cuatro partidos, el equipo de Lars Lagerbäck es cuarto con 9 puntos, uno menos que los rumanos y dos que Suecia.

Un dato a considerar es que Noruega no pierde en casa desde septiembre de 2016 (0-3 contra Alemania en partido de clasificación para Rusia 2018), y en la "era Lagerbäck" suma 8 victorias y 4 empates en Oslo, aunque se ha medido a equipos de nivel medio y bajo, con República Checa, Suecia y Rumanía como rivales más destacados.

Posibles alineaciones de España y Noruega

Noruega : Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Reginiussen o Ajer, Aleesami; Selnæs, Johansen, Berge, Henriksen; Odegaard; y King.



España : Kepa; Jesús Navas, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Bernat; Busquets, Cazorla, Thiago o Ceballos; Fabián, Oyarzabal y Rodrigo.



SERGIO RAMOS, EL HOMBRE CON 168 PARTIDOS CON LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

Sergio Ramos disputará ante Noruega su partido 168 como internacional absoluto y superará a Iker Casillas como el que más encuentros jugó con España. Sergio Ramos disputará ante Noruega su partido 168 como internacional absoluto y superará a Iker Casillas como el que más encuentros jugó con España. AFP

Sergio Ramos disputará ante Noruega su partido 168 como internacional absoluto, para superar a Iker Casillas y convertirse a sus 33 años en el futbolista con más partidos de la historia de la selección española, auténtico referente para todos sus compañeros que le han dedicado elogios en los días previos al momento.

En el estadio Ulevaal de Oslo, el día que la selección española puede firmar en caso de un nuevo triunfo su pase a la Eurocopa 2020, Ramos logrará un nuevo récord para su largo historial. Superará a Casillas, se convertirá en el español con más partidos con su selección y en el sexto de todas las selecciones del mundo.

"Tiene un nivel altísimo y aun así tiene el espíritu de seguir mejorando. Solo puedo hablar cosas buenas de Sergio porque nos suma en todo con un comportamiento excepcional. Va a batir el récord de Casillas, quiere jugar hasta los 40 y si se lo propone lo conseguirá", afirmó Moreno.

Sergio Ramos debutó con la absoluta el 26 de marzo de 2005 en un encuentro amistoso disputado en Elche ante China. Fue Luis Aragonés el primer seleccionador que apostó por un jugador que llamó la atención de todos al debutar con el Sevilla y ser fichado por el Real Madrid. Desde entonces 125 victorias en sus 167 partidos en los que marcó 21 goles para entrar entre los diez máximos artilleros de la historia de la selección.

Es el máximo goleador de la fase de clasificación de España a la Eurocopa 2020, con cuatro dianas, y ha firmado ocho tantos en sus diez últimas apariciones con la Roja.

