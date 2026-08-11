La operación por Rodri ha entrado en una fase de máxima tensión. El Barcelona y el Manchester City llevan varios días negociando el traspaso del centrocampista español, pero, según la información más reciente publicada en España, las posiciones económicas continúan alejadas y el acuerdo está bastante más lejos de cerrarse de lo que podía parecer inicialmente. MARCA calificó este martes el escenario como un acuerdo “más lejos de lo que parece”, mientras otras fuentes españolas coinciden en que todavía queda una diferencia importante por resolver.

El escenario actual representa un giro importante respecto de lo ocurrido hace apenas una semana. Rodri, que durante meses parecía encaminado hacia el Real Madrid, terminó descartando la propuesta del conjunto blanco y eligió el proyecto del Barcelona. Según AS, el internacional español se inclinó por el Barça por su afinidad con el estilo de juego, la influencia que tuvo históricamente Pep Guardiola en su formación y su buena relación con varios futbolistas azulgranas de la selección española.

La decisión de Rodri fue precisamente la que permitió al Barcelona lanzarse definitivamente a por él. El pasado 6 de agosto, el jugador dio permiso al club catalán para negociar directamente con el Manchester City. Hasta ese momento, el Barça había permanecido atento desde una posición secundaria, consciente de que el Real Madrid llevaba ventaja. Cuando la operación con el conjunto blanco se debilitó, Deco y la dirección deportiva azulgrana aceleraron sus movimientos.

El siguiente paso fue presentar una primera propuesta al Manchester City, la cual estuvo por encima de los 45 millones de euros fijos, mientras que otras versiones hablaron de una fórmula de 45 millones más 15 en variables. El City consideró insuficiente la cantidad y estableció unas pretensiones cercanas a los 70 millones de euros, algo que ha sido clave para que las tratativas no progresen en los días posteriores.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027. (Foto: Getty Images)

Desde entonces, las negociaciones han quedado prácticamente bloqueadas por esa diferencia económica. El Barcelona considera excesiva la valoración del Manchester City y, aunque prepara fórmulas para mejorar su propuesta, no está dispuesto a alcanzar fácilmente los 70 millones de euros que exige el conjunto inglés. Por su parte, el City sigue viendo a Rodri como una pieza fundamental y, pese a que su contrato termina en junio de 2027, no quiere facilitar su salida.

La situación también se complica porque el Manchester City todavía mantiene la intención de convencer al jugador para renovar. La prensa inglesa señala que el club solamente contemplaría seriamente su venta si resulta imposible alcanzar un nuevo acuerdo con Rodri. Incluso ha comenzado a estudiar alternativas para el centro del campo, pero eso no significa que haya decidido desprenderse del español.

Mientras tanto, en Barcelona existe urgencia por resolver el caso. Rodri quiere conocer cuanto antes dónde jugará la próxima temporada y el propio jugador pretende evitar regresar a Mánchester para después cambiar de club. Su reincorporación al City está prevista para el viernes 14 de agosto, según explicó su entrenador, Enzo Maresca. Si el traspaso se completa antes, Rodri podría viajar directamente a Barcelona para ponerse a las órdenes de Hansi Flick.

Por ello, las próximas horas y días pueden resultar determinantes. El Barcelona trabaja en una segunda ofensiva económica que permita reducir la distancia con el City. El margen temporal es cada vez menor si el objetivo azulgrana es que Rodri se incorpore desde el comienzo de la preparación, pero la negociación podría prolongarse incluso después de su regreso programado a Mánchester.

Así, el fichaje que hace una semana parecía encaminado a concretarse en Barcelona vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Rodri ya tomó su decisión deportiva y rechazó al Real Madrid; ahora el obstáculo es exclusivamente encontrar un punto de encuentro entre el Barça y el Manchester City. La primera oferta fue rechazada, las partes todavía están lejos económicamente y todo apunta a que una segunda propuesta azulgrana será la clave para determinar si el campeón del mundo termina vistiendo la camiseta del Barcelona esta temporada.

Rodri fue galardonado con el Balón de Oro del último Mundial. (Foto: Getty Images)

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