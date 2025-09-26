Al mismo estilo de Max Barrios en el fútbol peruano. Siete futbolistas fueron sancionados por la FIFA tras comprobarse que falsificaron documentos para nacionalizarse y jugar por la Selección de Malasia en la Copa Asiática. Uno de los afectados es el delantero Rodrigo Holgado, quien milita en América de Cali y es compañero de Luis Ramos. Hasta el momento ni el propio futbolista ni el equipo colombiano se han pronunciado al respecto.

Según reveló el periodista Germán García Grova, la FIFA notificó a Holgado y a los demás jugadores que no podrán jugar fútbol durante un año a raíz de la sanción impuesta. “La Federación de Malasia habría utilizado documentación manipulada para poder alinear a él y a otros jugadores en su última participación con la Selección”, indicó en sus redes sociales. Además tendrá que pagar una multa de 2.000 francos suizos, que son poco más de 2.500 dólares americanos.

Además de Holgado, fueron sancionados Imanol Machuca, Facundo Garcés, Gabriel Arrocha, João Vitor Brandão, Jon Irazábal y Héctor Hevel por participar en el compromiso contra Vietnam de la tercera ronda de clasificación para la Copa Asiática, realizado el pasado 10 de junio. De hecho, todos ellos se alistaban para disputar las Eliminatorias de Asia rumbo al Mundial 2030.

Los sancionados, según el periodista, “disponen de 10 días para solicitar una decisión motivada, que, de ser solicitada, se publicará posteriormente. La decisión queda sujeta a una posible apelación ante la Comisión de Apelación de la FIFA”. De tener alguna respuesta positivo, podrían sufrir alguna reducción de la pena.

El delantero peruano de América de Cali se mostró satisfecho por su rendimiento en el empate 1-1 ante Atlético Nacional.

¿Cómo queda la situación de Luis Ramos?

El futuro de Luis Ramos podría cambiar con esta noticia. Rodrigo Holgado era uno de sus competidores por el puesto, y al estar sancionado por un año obligaría a América de Cali a replantear las opciones a futuro en el puesto de ‘9′. En ese sentido, el cuadro colombiano podría comprar el pase de Luis Ramos, que pertenece a Cusco FC.

‘Lucho’, a préstamo hasta diciembre en América de Cali, atraviesa una sequía en los ‘diablos rojos’, pues no marca desde el 25 de agosto ante Atlético Nacional en Cali. Desde aquel momento ha disputado cuatro partidos sin hacerse presente en el marcador, y al parecer aún no convence del todo al entrenador David González.

Sin embargo, su aporte ofensivo se ha hecho sentir a lo largo de la temporada: nueve goles en total, siete de ellos en el torneo colombiano y dos más en Copa Sudamericana. Los próximos partidos serán claves para el peruano en su afán de mantenerse en América de Cali por un año más. La pelota está en su cancha.

Luis Ramos vivirá su primera su experiencia en el extranjero tras fichar por el América de Cali (Foto: Agencias).

