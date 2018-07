André Carrillo: ¿cuántos jugadores peruanos actuaron en el fútbol de Arabia Saudita?

Después de su destacada participación en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana, André Carrillo ha despertado el intereses de varios clubes, pero el Al Hilal de Arabia Saudita habría sido el primero en lanzar una oferta por el delantero.

Hasta ahora no hay nada oficial. Benfica, que es dueño de su carta pase, no se ha pronunciado. Mientras tanto, la 'Culebra' sigue disfrutando de sus vacaciones con su familia en España. De llegarse a concretar esta transferencia, no sería la primera vez que un peruano juega en la Liga de Arabia Saudita.

¿Qué futbolistas peruanos jugaron en Arabia Saudita? No han sido muchos. Tan solo tres compatriotas pasaron por el fútbol de ese país.

En 1996, Carlos Flores, con 22 años, fichó por el Al Hilal de Arabia Saudita. Después de un año, 'Kukín' regresó al Sport Boys.

En 1996, Alfonso Yáñez, con 26 años, fichó por el Al-Ittihad de Arabia Saudita. 'Puchungo' salió campeón en dicho país y después de dos temporadas regresó a jugar al Perú. Lo hizo por Alianza Lima.



Alfonso Yáñez con la camiseta del ITTIHAD (@puchungal16) Alfonso Yáñez con la camiseta del ITTIHAD (@puchungal16)

El último jugador peruano que actúo en Arabia Saudita fue Juan Cominges. El volante peruano, con 26 años, jugó en el Al Qadisiya dos temporadas, pero no fueron seguidas. La primera vez fue en el 2009, donde jugó 17 partidos y anotó 8 goles.



Luego regresó al Perú y defendió la camiseta del José Gálvez. En el 2011 volvió al club árabe, donde jugó 10 encuentros y anoto un solo gol.