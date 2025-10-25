André Carrillo volvió a jugar con Corinthians. (Foto: Corinthians)
El futbolista peruano volvió a la escena titular, luego de una complicada lesión. Desde Brasil, valoraron su participación en el triunfo ante Vitoria, por la fecha 30 del Brasileirao.

Noticia en desarrollo...

