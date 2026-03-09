Bassco Soyer sigue destacando en la Liga Revelación de Portugal, y este lunes fue titular en la victoria de su club, Gil Vicente, sobre Vizela por 3-1. El peruano anotó el primer gol del encuentro de tiro penal, apenas a los dos minutos de juego.

Además, el ex Alianza Lima asistió con mucha precisión para el segundo gol de su equipo que se consolida en el primer lugar del campeonato con 25 puntos, luego de jugar 11 fechas.

Pese a no ser un delantero de área, Soyer ya ha marcado nueve goles desde su llegada a Portugal y, si bien juega en el torneo Sub 23, entrena regularmente con el primer equipo, a la espera de su debut en Primera División.

Cabe precisar que a solo cuatro puntos, y dos partidos pendientes, se encuentra su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, Río Ave, club que será su próximo rival, el miércoles 18 de marzo desde las 10:00 a.m. (hora peruana).

Soyer atraviesa un gran momento en Portugal. (Foto: Gil Vicente)

Con la llegada del brasileño Mano Menezes a la selección peruana, y con amistosos confirmados en las próximas semanas, el mediocampista nacional podría ser una de las novedades en la lista de convocados que se conocerá en breve.

Soyer ya ha defendido la camiseta de la selección peruana en el último Sudamericano Sub 20, en el que, pese a no conseguir el boleto al Mundial, mostró sus cualidades e importante proyección a futuro.

Como se recuerda, tras debutar profesionalmente en la Liga 1 con Alianza Lima, pero no gozar de mucha continuidad con el entrenador del 2025, Néstor Gorosito, decidió aceptar la propuesta de este club europeo para continuar su carrera.

Soyer se suma a la lista de peruanos que jugaron en este país como Teófilo Cubillas (Porto), André Carrillo (Sporting Lisboa/Benfica), Alberto Rodríguez (Sporting Braga/Sporting Lisboa), Paolo Hurtado (Paços de Ferreira). Además, también tuvieron un breve paso Gustavo Dulanto, Wilder Cartagena, Luis Advíncula, Sergio Peña, Iván Bulos y, más recientemente, Percy Liza, Jesús Castillo y jóvenes como Víctor Guzmán.

