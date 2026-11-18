El futuro de Bassco Soyer estaría lejos del Gil Vicente, ya que todo apunta a que el futbolista no seguirá formando parte de la institución portuguesa. El motivo principal de su salida radica en que el comando técnico no lo tiene considerado dentro de sus planes para integrar el plantel principal, con miras a a temporada 2026/27.

Esta noticia fue revelada por el periodista Enrique de la Rosa, quien aseguró que el joven talento de la Selección Peruana ya tiene encaminada su continuidad en otro club del balompié portugués. Al respecto, el mencionado comunicado afirmó en el programa ‘El Arranque’: “Sé que va a ir a otro equipo en Portugal”.

De acuerdo con la misma fuente, durante la reciente visita de Soyer al estadio Alejandro Villanueva para entrenar con la Selección Peruana, diversos clubes de la Liga 1 se acercaron a su entorno. El objetivo de estos acercamientos fue sondear si el mediocampista contemplaba la posibilidad de retornar al medio local.

Entre las escuadras peruanas que mostraron un fuerte interés por hacerse con sus servicios figuran los dos clubes más populares del país, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Sobre este interés, De la Rosa detalló: “Sé que le ofrecieron para que se quede acá porque él es sub 23. Cuando vino a Matute, todo el mundo le preguntó, la ‘U’, Alianza, todos los han tanteado”.

Soyer fue una de las figuras de la Sub-23 con Gil Vicente de Portugal. (Foto: Gil Vicente)

A pesar de las propuestas recibidas en el Perú, el panorama del jugador parece apuntar estrictamente a mantenerse en el extranjero. Al no encontrar espacio para dar el salto a la máxima categoría en su actual club, cambiar de aires dentro de la misma liga europea se perfila como la alternativa más viable para su carrera.

Reafirmando su postura sobre el destino inmediato del atacante, el periodista deportivo explicó las razones contractuales y deportivas que facilitan su partida hacia un nuevo horizonte en Europa. “No va a seguir en Gil Vicente porque no lo tienen en los planes para el primer equipo. Entonces, no tiene una obligación con Gil Vicente porque se irá a otro equipo de Portugal”, sentenció.

En cuanto a su desempeño reciente en el fútbol portugués, Bassco Soyer ha venido sumando minutos exclusivamente en las divisiones formativas de su club. Durante su estadía, el volante ofensivo logró disputar un total de siete compromisos oficiales en la Liga Nex Gen U23.

En esa cantidad de encuentros disputados en el torneo juvenil, el futbolista nacional registró una anotación y brindó una asistencia. Ahora, con la inminente desvinculación de su actual escuadra, buscará un nuevo destino en Portugal donde pueda consolidarse y tener mayor protagonismo a nivel profesional.

Bassco Soyer salió de Alianza Lima en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

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