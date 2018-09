Claudio Pizarro es hincha de Alianza Lima y no puede ocultar su emoción cuando ve una camiseta blanquiazul. El 'Bombardero se emociona más cuando la recibe como regalo y con un número muy especial en la espalda.

El delantero del Werder Bremen recibió la blanquiazul durante una entrevista realizada por NexSport de Canal 13. La camiseta tenía grabado el número 40 en la espalda por los años que cumplirá el 'Bombardero' el próximo 3 de octubre.

La sonrisa apareció de inmediato al ver la camiseta de Alianza Lima y Claudio Pizarro dijo: "Ojalá salgan campeones". Un deseo que comparte con todos los hinchas blanquiazules.

En la entrevista Claudio Pizarro también habló de su momento en Alemania y su retorno a Werder Bremen.

"Cuando jugué en Bremen con Colonia, se me acercó el director deportivo y me dijo: 'jugaste bien, nos vemos el próximo año'. No me quedé en Werder Bremen porque al entrenador de entonces no le agradaba", dijo.

