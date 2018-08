Claudio Pizarro quiere a más jugadores peruanos en el Werder Bremen | FOTOS

Claudio Pizarro quiere abrir las puertas del Werder Bremen a más jugadores peruanos. El excapitán de la Selección Peruana respondió a las preguntas de los hinchas a través del Twitter oficial del club alemán e hizo una reveladora declaración.

Un seguidor le preguntó al 'Bombardero' a qué compatriota recomendarías para el Werder Bremen y esta fue su respuesta: "Ya hay varios recomendados y en la mira".

Claudio Pizarro: "No creo que vuelva a la Selección Peruana"



Claudio Pizarro volvió al Werder Bremen para terminar su carrera en Europa. "Espero que sea una muy buena temporada y y el objetivo es tratar de competir el próximo año en algún torneo internacional", dijo.

Un seguidor le preguntó si no le incomodaba no haber conseguido el 'Torjägerkanone' (el premio para el mejor anotador de la liga alemana de fútbol) y el delantero afirmó: "No me incomoda porque nunca lo puse como una meta, pero creo debí hacerlo y proponermelo".

Claudio Pizarro y el Werder Bremen se encuentran realizando la pretemporada en Grassau es un municipio situado en el distrito de Traunstein, en el estado federado de Baviera (Alemania), situado en la ladera de los Alpes cerca de la orilla del lago Chiem, y de la frontera con Austria.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Club le pagó vuelo de lujo a André Carrillo para retornar a Arabia Saudita. (Instagram)

LEE TAMBIÉN